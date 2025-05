Chiara Ferragni e Cristiano Caccamo stanno insieme? Lei risponde al gossip su TikTok: "Io che faccio finta..."

Quando c'è di mezzo Chiara Ferragni, il confine tra vita privata e spettacolo si fa sempre labile, per non dire inesistente. E così, mentre le cronache rosa inseguono ogni suo movimento, l'imprenditrice digitale si diverte a giocare con le aspettative: dopo settimane di silenzi sulla fine della sua (presunta) storia con Giovanni Tronchetti Provera, e le voci insistenti su una liaison con Cristiano Caccamo, arriva il TikTok che accende ancora di più i riflettori.

Un'estate, due nomi e zero conferme

Facciamo un passo indietro. Dopo la chiusura turbolenta con Silvio Campara, Chiara era stata avvistata più volte con Giovanni Tronchetti Provera, rampollo dell'industria e presenza discreta nella sua estate 2024. Ma nessun post, nessuna ufficialità: solo paparazzate ben dosate e indizi lasciati a metà.

Intanto, sullo sfondo, ecco emergere anche un altro nome: quello di Cristiano Caccamo. L'attore, visto in Sotto il sole di Riccione, Il Paradiso delle Signore e Leopardi il poeta dell'Infinito, è noto per avere un certo savoir faire social e, si mormora, avrebbe incrociato Ferragni già dallo scorso anno.

Cristiano Caccamo tra i nuovi amori di Chiara Ferragni?

Secondo le ricostruzioni pubblicate da Gabriele Parpiglia, i due si sarebbero frequentati con discrezione, spesso a casa di lui. Una delle fonti contattate - una presunta amica dell'attore - ha scelto di non commentare, alimentando ancora di più il mistero. Da allora, i due non si sono più fatti vedere insieme, ma nemmeno hanno mai negato apertamente. E nell'era in cui il "non detto" vale più di mille stories spiattellate ai quattro venti, questo basta per far esplodere il chiacchiericcio.

TikTok, canzoni e messaggi in codice

A mettere ulteriore benzina sul fuoco è l'ultimo TikTok di Chiara Ferragni, in cui usa l'audio di My Life di Billy Joel accompagnato dalla frase: "Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana". Un commento ironico, ma anche pungente, che sembra voler mettere un punto alle continue supposizioni. O magari no. Perché tra i like appaiono cuoricini strategici a commenti su Jacob Elordi, altro nome da lei manifestato spesso online.

Cristiano Caccamo resta un punto interrogativo, Giovanni Tronchetti Provera un capitolo chiuso e Jacob Elordi un sogno ad occhi aperti. Ma una cosa è certa: Chiara Ferragni sa bene come alimentare il mistero.