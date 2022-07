Chiara Ferragni, barca rotta nel mare greco “siamo dispersi nel nulla da tre ore”

Avventura in alto mare per Chiara Ferragni, la barca noleggiata con un gruppo di amici si è rotta al largo della Grecia. L'imprenditrice digitale ha raccontato tutto nelle storie di Instagram, i 'naufraghi' sono stati soccorsi dopo ben quattro ore di attesa.

Chiara Ferragni è partita per un breve periodo di vacanze con alcuni amici, in attesa della consueta pausa estiva familiare con Fedez ed i figli Leone e Vittoria. Il gruppo, dopo aver fatto tappa ad Atene, ha noleggiato una barca per raggiungere Hydra. Naturalmente non stiamo parlando dell'organizzazione terroristica nemica dello S.H.I.E.L.D. nei Marvel Comics, ma dell'isola del Peloponneso, un posto non lontano da Atene set di numerosi film e meta negli anni di celebrità come Sofia Loren, Mike Jagger e Leonard Cohen.

Durante il tratto di mare che separa la capitale greca da Hydra si è svolta la disavventura di Chiara Ferragni e degli amici: la barca si è rotta. Nelle storie di Instagram la moglie di Fedez ha raccontato quello che stava succedendo "ci si è rotta una barca. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, aspettando che arrivi un taxi boat". Chiara nel video, nel tentativo di difendersi dal vent, indossava una felpa con cappuccio. "Un viaggio che doveva essere di un'ora e mezza, e invece siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione", ha detto l'imprenditrice digitale che, comunque, non è apparsa preoccupata, segno che la situazione era sotto controllo.

L'attesa è durata per altri trenta minuti, dopo quattro ore infatti sono arrivati i soccorsi che hanno portato i vacanzieri in salvo con tanto di foto ricordo, mossa e sfocata "la fantastica foto ricordo che ci hanno fatto", si legge nella didascalia di Chiara Ferragni.