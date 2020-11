Chiara Ferragni e Baby K: Codacons le denuncia all'Antitrust, ecco perché

Il Codacons ha deciso di denunciare Chiara Ferragni e Baby K all'antitrust: secondo l'associazione dei consumatori il testo e il video del brano della cantante italiana con la partecipazione della blogger contiene la pubblicità occulta a uno shampoo.

La lotta tra il Codacons e Chiara Ferragni va avanti ormai da alcuni mesi: già a dicembre dello scorso anno l'organizzazione dei consumatori si schierò contro la ventilata partecipazione della blogger a Sanremo. Durante l'emergenza sanitaria i Ferragnez organizzarono una raccolta fondi per la costruzione di un Ospedale a Milano che, secondo il CODACONS, aveva molti punti ooscuri. Oggi l'associazione ha aperto un nuovo capitolo di questa lotta infinita denunciando all'Antitrust il testo e il video del brano che Baby K ha pubblicato il 25 giugno 2020 con la partecipazione della Ferragni.

Il CODACONS sostiene che il video del tormentone estivo non ha rispettato la regola del 'product placement' secondo la quale: ogni artista deve avvisare in modo chiaro e trasparente che all'interno di video promozionali sono presenti marchi e prodotti a scopo commerciale. L'associazione rimprovera alle due artiste di aver inserito nel video alcuni prodotti di un noto marchio che viene citato esplicitamente nel testo: "Il caso della canzone 'Non mi basta più di Baby K e Chiara Ferragni è emblematico - spiegano i rappresentanti del CODACONS - perché non solo il videoclip del brano mostra a più riprese i prodotti di un noto marchio per la cura dei capelli, ma addirittura il nome dell'azienda produttrice viene menzionato anche nel testo stesso della canzone, che si trasforma da tormentone estivo a vera e propria pubblicità in musica".

Il sindacato ha quindi deciso di rivolgersi all'Antitrust invitandola a visionare il video e leggere il testo del brano e sanzionare, qualora ci fossero delle irregolarità, le due interpreti e autrici del tormentone estivo: "il CODACONS presenterà un esposto all'Autorità per la concorrenza in cui si chiede di aprire un procedimento sia contro il videoclip in questione, sia contro la canzone di Baby K e Chiara Ferragni, valutando l'obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive di censurare il brano nella parte in cui sponsorizza il noto marchio commerciale".