Chiamatemi Anna 3: su Netflix in streaming da oggi!

Chiamatemi Anna 3 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della terza e ultima stagione della serie tv tratto dai romanzi di Lucy Maud Montgomery.

Tra i protagonisti della serie ritroviamo Amybeth McNulty e Lucas Jade Zumann, interpreti di Anna e Gilbert. Al centro della storia c'è la giovane Anna che ha trascorso l'infanzia in orfanotrofio e viene mandata per errore a vivere con Marilla e Matthew Cuthbert la cui vita viene cambiate per sempre.

Nel cast di Chiamatemi Anna - una delle serie da vedere su Netflix - ci sono anche Geraldine James e R.H. Thomson nei ruoli di Marilla e Matthew Cuthbert, Dalila Bela che ha la parte di Diana Barry, Aymeric Jett Montaz, Corinne Koslo e Cory Gruter-Andrew. Chiamatemi Anna ha debuttato nel 2016 su CBC Television, venendo poi distribuita Netflix a livello internazionale, partendo dal celebre romanzo Anna dai capelli rossi.

