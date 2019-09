Chiamatemi Anna 3: Netflix annuncia la data dell'arrivo dei nuovi episodi

Gli episodi di Chiamatemi Anna 3 ha finalmente una data prevista per il debutto su Netflix, come annuncia un video condiviso online.

Chiamatemi Anna 3 ha finalmente una data prevista per il debutto su Netflix degli episodi inediti grazie a un video condiviso online: il 3 gennaio 2020!

Amybeth McNulty e Lucas Jade Zumann, interpreti di Anna e Gilbert nella serie Chiamatemi Anna, hanno annunciato l'arrivo sulla piattaforma di streaming delle puntate inedite dello show tratto dal romanzo Anna dai capelli rossi scritto da Lucy Maud Montgomery.

Al centro della storia c'è la giovane Anna che ha trascorso l'infanzia in orfanotrofio e viene mandata per errore a vivere con Marilla e Matthew Cuthbert la cui vita viene cambiate per sempre.

Nel cast della serie ci sono anche Geraldine James e R.H. Thomson nei ruoli di Marilla e Matthew Cuthbert, Dalila Bela che ha la parte di Diana Barry, Aymeric Jett Montaz, Corinne Koslo e Cory Gruter-Andrew.

Chiamatemi Anna ha debuttato nel 2016 su CBC Television, venendo poi distribuita Netflix a livello internazionale. La terza stagione sarà composta da dieci episodi.