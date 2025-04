Chiamamifaro saluta Amici dopo l'eliminazione: "mi basta suonare, è la cosa che mi rende più felice al mondo"

Il quarto serale di Amici 24 si è concluso con un emozionante ballottaggio tra due cantanti: SenzaCri, appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Chiamamifaro, della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. È stata proprio quest'ultima, alla fine della puntata, a dover lasciare la casetta. Maria De Filippi le ha comunicato la decisione dei giudici, ponendo fine al suo percorso nel talent.

Le prime parole dopo l'eliminazione

Poco dopo la registrazione, Angelica Gori - conosciuta come Chiamamifaro e figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori - ha rilasciato la sua prima dichiarazione davanti alle telecamere di Witry TV. Maria De Filippi, dopo aver letto il verdetto, ci ha tenuto a sottolineare come i genitori della ragazza non siano mai intervenuti per favorirla nel suo percorso, lasciandole totale autonomia.

Angelica ha ammesso di sentirsi un po' malinconica, ma al tempo stesso serena. Ha confidato che, se ripensa a tutto ciò che ha vissuto, si sente felice. Ha detto: "Penso di essere un po' più sicura di me, della persona che sono e di quella che voglio diventare. Questo programma mi ha insegnato che valgo anche come persona, e non solo come musicista."

Chiamamifaro

La cantante ha ricordato con particolare emozione l'ultima puntata del serale. Anche se non è andata come avrebbe voluto, le ha comunque lasciato tantissimo. Per la prima volta, ha sentito il pubblico dello studio che intonava "Faro, Faro", e ha rivelato che quel momento le ha regalato un'emozione autentica e indimenticabile.

Un'estate di musica davanti

"Mi sono mancate tante cose," ha aggiunto, "mi sono mancate delle persone. Però stare qui mi ha dato qualcosa che non avrei mai potuto trovare altrove." Guardando al futuro, ha espresso un desiderio semplice ma potente: vuole suonare. Ha detto con entusiasmo: "Voglio suonare tutta l'estate, anche nei posti più scaciati. Con i miei amici, con la mia band... magari con qualche persona in più sotto il palco. Me lo auguro. Però non importa quanti saranno: basta suonare. È la cosa che mi rende più felice al mondo."

Infine, Angelica ha letto un bigliettino che aveva scritto a sé stessa prima dell'inizio del serale. Le sue parole sono state intense e piene di consapevolezza: "In qualunque modo sia andata, io sono fiera di te. Questo Amici è stata la cosa migliore che tu abbia mai fatto per te stessa, e ti voglio bene per esserti messa in gioco senza riserve. Non penso che leggerai questo biglietto con una coppa in mano - ci avevo visto lungo! - ma la musica è tutta fuori da qui e ti aspetta. Show must go on, qualsiasi cosa mi aspetta la prendiamo al volo."