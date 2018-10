Chiamami col tuo nome, il sequel verrà realizzato tra un paio di anni?

Chiamami col tuo nome avrà un sequel, tuttavia bisognerà attendere qualche anno prima di assistere al nuovo capitolo della storia di Oliver ed Elio.

L'attore Armie Hammer, durante un incontro che si è svolto in occasione del Savannah Film Festival, ha infatti dichiarato: "Luca Guadagnino mi ha spiegato tutto il film: in che situazione inizia la storia, che direzione prende, in che modo si conclude, tutti i personaggi e ogni evento che deve accadere. Sappiamo tutti i dettagli, ci ha spiegato ogni elemento".

Nonostante il progetto sia quindi ben delineato, le riprese non sono previste a breve e l'interprete di Oliver ha spiegato: "Per quanto riguarda l'aspetto cronologico della storia non si svolge subito dopo il primo. C'è un salto temporale. Quindi Luca vuole attendere in modo che possiamo invecchiare un po' di più e dare un senso a quel tempo trascorso, con un approccio un po' in stile Linklater".

Nel cast, oltre ovviamente a Timothée Chalamet, potrebbe esserci anche Dakota Johnson, nonostante Hammer abbia ammesso di non essere certo che il regista abbia realmente deciso di affidare alla protagonista di Suspiria il ruolo della moglie del suo personaggio.

Chiamami col tuo nome, tratto dal romanzo scritto da André Aciman, racconta l'amore tra il sedicene Elio (Timothée Chalamet) e l'affascinante Oliver (Armie Hammer) in un estate in Italia. Il film si conclude con una telefonata di Oliver che, tornato in America, annuncia ad Elio il suo fidanzamento.