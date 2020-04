Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino ha già scelto lo sceneggiatore del sequel?

Luca Guadagnino, parlando del sequel di Chiamami col tuo nome, ha rivelato in un'intervista che stava per incontrare il potenziale sceneggiatore

Chiamami col tuo nome dovrebbe avere un sequel e il regista Luca Guadagnino sembra abbia scelto lo sceneggiatore a cui affidare il compito di adattare per il grande schermo il secondo capitolo della storia di Elio.

A complicare la situazione, tuttavia, c'è l'attuale situazione internazionale che gli ha impedito di fare un viaggio in America per incontrare il suo potenziale collaboratore.

Luca Guadagnino, intervistato da Gay.it, ha dichiarato parlando del secondo capitolo di Chiamami col tuo nome: "Dovevo andare in America per incontrare uno sceneggiatore che apprezzo veramente molto, di cui non voglio rivelare il nome, per parlare della seconda parte. Sfortunatamente tutto è stato cancellato. Ovviamente è un enorme piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Saranno tutti presenti nel nuovo film".

L'adattamento del romanzo Call Me By Your Name scritto da André Aciman ha conquistato la critica e il pubblico e può contare su un cast composto da Armie Hammer, Michael Stuhlbarg e Timothée Chalamet. La sceneggiatura è co-firmata da James Ivory mentre sarà Sayombhu Mukdeeprom (Arabian Nights) a occuparsi della fotografia.