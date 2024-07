Armie Hammer: "Essere cancellato dopo le accuse di cannibalismo è stato liberatorio"

Armie Hammer si è unito a Bill Maher nel suo podcast Club Randm per una rara intervista da quando una serie di accuse di cattiva condotta, cannibalismo e abusi sessuali hanno fatto deragliare la sua carriera.

La star di Chiamami col tuo nome e The Social Network ha detto di essere grato per le conseguenze di questa vicenda, perché "se non fosse successo nulla di tutto questo... la mia vita sarebbe continuata esattamente com'era. E so che questo mi avrebbe portato in un solo posto, la morte".

Armie Hammer svela gli abusi subiti a 13 anni: "Ho pensato al suicidio"

Le accuse, l'assoluzione e la nuova vita

Dopo che le accuse di violenza sessuale sono emerse nei confronti di Hammer, l'attore ha abbandonato una serie di progetti cinematografici e televisivi ed è stato licenziato dal suo pubblicista e agente della WME. La polizia e l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles hanno indagato sulle denunce nel 2023 e non hanno presentato alcuna accusa penale contro Hammer a causa di "prove insufficienti". Hammer nega tutto e sostiene che i suoi rapporti sessuali, spesso "intensi", con le accusatrici erano consensuali.

Quando gli è stato chiesto se considerava le accuse, molte delle quali sono state riportate dettagliatamente nella docuserie di Discovery+ del 2022 House of Hammer, come una "benedizione sotto mentite spoglie", Hammer ha risposto: "Al mille per mille. Sì".

Chiamami col tuo nome: Armie Hammer e Timothée Chalamet in un'immagine tratta dal film

"Ho sperimentato una morte dell'ego, una morte della carriera, una morte finanziaria, tutte queste cose. Devi morire. E una volta morti, si può rinascere", ha detto Hammer. "Diventare un emarginato a causa delle accuse è stato incredibilmente liberatorio", ha aggiunto, perché prima era "preoccupato di come venivo percepito, cosa di cui ora non devo preoccuparmi". "Una volta che tutti decidono di odiarti, pensi: 'Oh, beh, allora non ho bisogno di nulla da voi'", ha concluso.

Tra le accuse contro Hammer ci sono quelle di aver avuto fantasie di cannibalismo, di aver costretto le sue partner a scenari BDSM e di aver inciso la sua iniziale sul corpo di una donna. Hammer nega tutte le accuse di condotta sessuale non consensuale, ma ha detto che ci sono altri "cattivi comportamenti" che ammette. "Ho tradito mia moglie. Ho usato le persone per sentirmi meglio. Sono stato insensibile e noncurante degli altri, delle loro emozioni e del loro benessere. ... E questo è un comportamento di merda", ha detto Hammer. "Ci sono cose nel mio comportamento di cui devo assumermi la responsabilità, giusto? Perché questo è fondamentale per me, imparare e crescere".

Berlino 2017: un primo piano di Armie Hammer al photocall di Final Portrait

Riguardo alle indagini della polizia di Los Angeles, Hammer ha detto: "Sono stato sotto la spada di Damocle, dal punto di vista legale, per due anni e mezzo. Hanno esaminato telefoni, e-mail, resoconti di testimoni oculari... hanno indagato su di me per due anni e mezzo, in un periodo in cui se fossero riusciti a inchiodare qualcuno come me, sarebbe stato un grande vantaggio per la polizia di Los Angeles".