Armie Hammer svela gli abusi subiti a 13 anni: "Ho pensato al suicidio"

Armie Hammer parla per la prima volta dopo le accuse che gli sono piovute addosso e ammette e sue colpe, spiegando di avere una visione distorta del sesso per via degli abusi subiti da adolescente.

Nella prima intervista rilasciata dopo le accuse di molestie, cannibalismo, crudeltà e violenza sessuale che gli sono piovute addosso, Armie Hammer ha svelato di aver subito abusi a sua volta quando aveva appena 13 anni e di aver pensato al suicidio dopo che la sua carriera si è interrotta per via delle accuse di abusi.

In un'intervista con l'Air Mail, Armie Hammer ha ha spiegato di aver contemplato l'idea de suicidio dopo che le accuse di abusi sessuali contro di lui sono emerse nel 2021. "Sono entrato nell'oceano e ho nuotato il più lontano possibile. Speravo di annegare, o di essere colpito da una barca o mangiato da uno squalo", ha rivelato l'attore. "Poi ho capito che i miei figli erano ancora a terra e che non potevo fargli questo".

Hammer ha affermato che i suoi problemi risalgono alla sua prima adolescenza, durante la quale è stato vittima di abusi sessuali; un'esperienza che ha distorto la sua mentalità da adulto. La star di Chiamami col tuo nome ha rivelato di essere stato abusato sessualmente da un giovane pastore all'età di 13 anni. Secondo Hammer, essere stato molestato da bambino ha introdotto la sessualità nella sua vita in un modo che era "completamente fuori dal mio controllo. Ero impotente nella situazione. Poi ho capito che volevo avere il contro, sessualmente"_. Motivo del suo interesse per sadomasochismo.

Armie Hammer è stato accusato per la prima volta di abusi sessuali e stupro nel 2021 da diverse donne che si sono rivolte ai social media per raccontare le loro interazioni traumatiche con l'attore. L'accusa più grave è stata quella di una donna di nome Effie, la quale ha affermato di essere stata violentata dall'attore. L'accusa ha generato un'indagine della polizia di Los Angeles. Due anni dopo, Hammer nega di aver compiuto atti di natura criminale, ma crede invece che le sue azioni siano state motivate dal suo comportamento egoistico. "Sono qui per ammettere i miei errori, assumermi la responsabilità di essere stato uno stronzo egoista e di aver usato le persone per farmi sentire meglio e poi abbandonarle"_.

Hammer ha anche parlato della sua complicata relazione con due delle donne che lo hanno accusato, Courtney Vucekovich e Paige Lorenze, ammettendo di essere stato "emotivamente offensivo" nei loro confronti: "Volevo frequentare donne più giovani. All'epoca ero un attore di successo e ho sfruttato la mia posizione. Potevano essere felici di stare con me e avrebbero detto di sì a cose a cui forse si sarebbero opposte in atre situazioni". L'attore ha anche confermato le voci secondo cui la star di Iron Man, Robert Downey Jr., lo ha aiutato a guarire: "Ci sono esempi ovunque, Robert Downey Jr. è uno di loro, di persone che hanno attraversato questi problemi e hanno trovato la redenzione attraverso un nuovo percorso. E questo, mi sembra, è ciò che manca in questa cultura della cancellazione".