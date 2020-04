Chiamami col tuo nome 2: Timothée Chalamet e Armie Hammer confermati nel cast

Luca Guadagnino ha confermato che nel cast di Chiamami col tuo nome 2 ci saranno i protagonisti Timothée Chalamet e Armie Hammer, oltre ad altri interpreti del primo capitolo della storia di Elio e Oliver.

Il regista ha confermato, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il ritorno delle due star del sequel che sarà tratto da Cercami, il secondo romanzo scritto da André Aciman che è ambientato dieci anni dopo l'estate che ha mostrato i due personaggi principali innamorarsi.

Luca Guadagnino ha dichiarato parlando della continuazione di Chiamami col tuo nome: "Ovviamente è stato un grande piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Saranno tutti nel nuovo film".

Attualmente la produzione è in pausa, per ovvi motivi di sicurezza e logistiche, ma il filmmaker ha già in mente lo sceneggiatore giusto per occuparsi dell'atteso progetto.

Nel film si raccontava la storia di Elio Perlman, uno studente di 17 anni che incontra Oliver, un giovane laureato che lavora con suo padre. Nel corso dell'estate i due si avvicinano e formano un legame romantico. Oliver, però, ritorna negli Stati Uniti alla fine dell'estate. Stuhlbarg interpreta il padre di Elio e Garrell aveva la parte di Marzia, una delle amiche di Elio.

Chiamami col tuo nome ha conquistato quattro nomination agli Oscar, vincendo la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, firmata da James Ivory.