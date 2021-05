Chiamami Ancora Amore, clip in esclusiva del backstage della fiction (VIDEO)

Chiamami Ancora Amore è la nuova fiction creata da Giacomo Bendotti in onda in prima serata il lunedì su RAI 1: ecco in esclusiva una clip del backstage con i protagonisti

Chiamami Ancora Amore, la fiction di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva del backstage, va in onda il lunedì in prima serata su RAI 1: la miniserie con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi racconta la battaglia legale di una ex coppia.

Nella video clip che potete vedere sopra, sono mostrate alcune scene del dietro le quinte di Chiamami Ancora Amore. I tre protagonisti, Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi, raccontano in breve la storia e il lavoro dello sceneggiatore "che ha voluto raccontare una relazione in maniera nuda e cruda".

I protagonisti di Chiamami ancora amore sono Anna e Enrico. I due si sono molto amati e poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, decidono di separarsi. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale. Com'è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco? Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall'inizio e svelando uno a uno i loro segreti, fino a scoprire il vero motivo dello scontro.

La miniserie creata da Giacomo Bendotti è andata in onda per la prima volta su Rai1 in prima serata il 3 maggio 2021, dopo l'anteprima arrivata in streaming la settimana precedente sul portale RaiPlay. Chiamami ancora amore, tornerà lunedì 10 maggio, sempre in prima serata su Rai1, con la seconda puntata.

I protagonisti di Chiamami ancora amore sono Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. A dirigere la fiction creata da Giacomo Bendotti è stato chiamato il regista Gianluca Maria Tavarelli. In Chiamami ancora amore, co-prodotto da Indigo Film e Rai Fiction, troviamo anche Federico Ielapi, Silvia Gallerano, Giorgio Colangeli e Daniela Virgilio.