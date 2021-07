Chi sono i figli di Gigi D'alessio, Claudio, Luca, Andrea e Ilaria

Ecco chi sono Claudio, Luca, Andrea e Ilaria, i figli Gigi D'Alessio, il celebre cantautore napoletano che è stato recentemente paparazzato alle nozze di Lele Blade con la baby fidanzata Denise Esposito. I figli di Gigi sono stati frutto del suo matrimonio con Carmela Barbato e della sua relazione con Anna Tatangelo.

Gigi è stato sposato con Carmela per più di 20 anni: Claudio è il primogenito ed è nato nel 1986; nel 1992 è venuta alla luce Ilaria, l'unica figlia femmina; infine nel 2003 è nato Luca, poco prima della separazione della coppia. Nel dicembre del 2006 D'Alessio ha iniziato a frequentare Anna Tatangelo e dalla loro relazione è nato Andrea il 31 marzo 2010.

Claudio D'Alessio

Claudio D'Alessio, il primogenito del cantante partenopeo, è cresciuto in un ambiente artistico ma già in tenera età ha deciso di intraprendere una strada diversa da quella di suo padre. Claudio ha scelto di fare l'imprenditore, una professione che si avvicinava di più ai suoi interessi e alle sue passioni. Il figlio di Gigi ha avuto una serie di relazioni molto pubbliche, come quella con Cristina Buccino e con Nicole Minetti, anche se ora sembra essersi innamorato della ballerina Giusy Lo Conte.

Ilaria D'Alessio

Ilaria, la secondogenita, invece, si è laureata e, anche se non sappiamo molto sulla sua vita professionale, è chiaro che tra lei e la Tatangelo non scorra buon sangue. La figlia non ha mai approvato la scelta sentimentale di Gigi che a questo proposito a dichiarato: "La verità è che con quattro figli, due dei quali adulti, la mia vita familiare è piuttosto faticosa".

Luca D'Alessio

Il terzo figlio, Luca D'Alessio, è l'unico ad aver intrapreso la carriera del papà: il suo debutto risale al 2017, con la sua collaborazione con Il Mago in un featuring intitolato Orizzonte. Il padre di Luca ha mostrato grande orgoglio per l'esordio di suo figlio, assicurandogli di rimanere sempre al suo fianco lungo la strada.

Andrea D'Alessio

Infine, il più piccolo dei quattro, Andrea D'Alessio, è il frutto della relazione tra Gigi e Anna. Per molti anni le due celebrità hanno deciso di mantenere il massimo riserbo nei confronti del proprio figlio, cercando di tenerlo lontano dai riflettori e dai social media, anche se negli ultimi mesi alcune sue foto sono apparse sul profilo Instagram della Tatangelo.