Chi sono i figli di Ornella Muti: Naike, Carolina e Andrea

Ornella Muti ha tre figli: Naike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti, ecco chi sono e cosa fanno i tre ragazzi, due dei quali l'hanno resa un'orgogliosissima nonna.

Naike Rivelli

Una foto di Naike Rivelli

Naike Rivelli è nata a il 10 ottobre 1974 a Monaco di Baviera, in Germania, la ragazza appartiene al segno zodiacale della Bilancia. Ornella Muti non ha mai voluto rivelare chi è il padre della ragazza. Naike ha debuttato al cinema nel film Bonnie e Clyde all'italiana di Steno, aveva solo 8 anni. Al cinema ha partecipato ad altri film tra i quali Il viaggio di Capitan Fracassa e Benvenuti al Sud di Luca Miniero.

Naike Rivelli è un volto noto al pubblico televisivo per aver condotto Paperissima Sprint nel 1999 e aver partecipato alla miniserie Jesus Video - L'enigma del Santo Sepolcro.

La ragazza è diventata madre di Akash nel 1996, figlio di Christian Cetorelli, primo amore dell'attrice e suo compagno di scuola e che oggi è il suo migliore amico. Sei anni dopo si è sposata con Manou Lubowski, un attore tedesco. La loro unione è durata poco, appena nove mesi, i due hanno divorziato nel 2008. Nel 2010 ha rivelato di essere bisessuale. Il suo profilo Instagram è spesso al centro di critiche per le foto che pubblica, qualcuna giudicata troppo osé dagli haters di Naike.

Carolina Fachinetti

Una foto di Carolina Fachinetti

Carolina Fachinetti è la prima figlia nata dal matrimonio tra Ornella Muti e l'imprenditore Francesco Fachinetti. È nata nel 1984 ed è amante dei tatuaggi. Carolina ha partecipato ad un solo film al fianco di un altro figlio d'arte: Alessandro Gassman. I due hanno recitato nel 2012 in Razza Bastarda.

Carolina è stata legata ad Andrea Longhi fino alla prematura morte del compagno. I due si erano conosciuti e si erano subito innamorati, nel 2004 la coppia aveva avuto il suo primo figlio a cui avevano dato il nome Alessandro. La gravidanza di Carolina non era filata liscia: un incidente le era costato la frattura all'osso sacro. Nel 2016 la figlia di Ornella Muti ha avuto il suo secondogenito, una femminuccia di nome Giulia. Purtroppo la tragedia è dietro l'angolo e nel 2017 ad Andrea venne diagnosticato un tumore al cervello. Nonostante le cure e la voglia di vivere e vincere contro il male, Andrea è morto nel febbraio 2020. I due avevano deciso di sposarsi ma non sono riusciti a realizzare il loro desiderio.

Andrea Fachinetti

Una foto di Andrea Fachinetti

Andrea Fachinetti è nato il 24 ottobre 1987, il suo segno zodiacale è Scorpione ed è il secondo figlio di Ornella Muti e Federico Fachinetti. Il ragazzo ha sempre avuto il pallino della recitazione, secondo la mamma già ai tempi delle elementari aveva espresso questa sua volontà. Andrea ha studiato alla Marymount International a Roma e subito dopo, incoraggiato dai genitori, si è iscritto alla facoltà di Economia della Luiss, sempre a Roma, ma gli studi universitari non erano una sua priorità e ha deciso di abbandonare.

Dopo aver lasciato la facoltà, Andrea si è trasferito negli Stati Uniti per studiare alla Film Academy di New York dove ha capito quello che gli piacerebbe fare da grande, ovvero il regista. Il figlio di Ornella Muti ha lavorato saltuariamente anche come modello di Armani. Nell'attesa di coronare il suo sogno di diventare regista, Andrea ha partecipato ad alcune serie televisive come Don Matteo e I Medici. Nel 2015 con la sorella Naike Rivelli ha partecipato all'adventure game Pechino Express 4, insieme formavano il team dei #FratelloeSorella.