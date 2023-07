Pupi Avati, Ornella Muti, Sergio Rubini e Asia Argento premiati al Fara Film Festival 2023

In uno dei borghi più belli del centro Italia si rinnova l'appuntamento annuale con il cinema sotto le stelle. A Fara in Sabina dal 20 al 23 luglio si svolgerà la quarta edizione del Fara Film Festival 2023, concorso internazionale di cinema, arte e enogastronomia ideato da Riccardo Martini, prodotto da Martini Eventi in collaborazione con Alfiere Productions e diretto da Daniele Urciuolo, con Cinzia Sanna (project manager), con il patrocinio del Comune di Fara in Sabina, della Provincia di Rieti e della Regione Lazio.

Pupi Avati durante la sua masterclass al RomaFictionFest nel 2011

Ogni sera proiezioni in piazza con i protagonisti del cinema italiano. In apertura il 20 luglio ci sarà il film Il figlio più piccolo, dove il regista Pupi Avati e l'attore Nicola Nocella - che per questo film nel 2010 ha vinto il Nastro d'argento come migliore attore esordiente - si ritroveranno dopo tredici anni. Il 21 luglio invece sarà la volta di un sentito omaggio al compianto attore e regista Francesco Nuti, con la proiezione del film Tutta colpa del paradiso, dove sarà presente l'attrice protagonista Ornella Muti. Attesi anche Sergio Rubini per la proiezione del film I Fratelli De Filippo (22 luglio) e Asia Argento per il film Incompresa (23 luglio). Le serate saranno condotte da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni. Le interviste saranno curate da Fabiola Dalla Chiara e a guida del festival dei cortometraggi ci sarà Ilenia Cavaliere.

Nell'elegante vallata della Sabina, che si estende tra le province di Rieti e Roma, quattro giornate arricchite anche da masterclass, incontri istituzionali, degustazioni e concerti. Il Festival dei cortometraggi, nello specifico, sarà diviso in tre sezioni: Italia, Mondo e Animazione, con un'attenzione alle tematiche sociali e ambientali. Una Giuria di qualità - composta da Alessandro Bonifazi, produttore; Massimiliano Mechelli, compositore; Paola Sini, attrice e produttrice; Francesca Delise, sales; Aldo Iuliano regista; Giuseppe Marco Albano, regista e autore - e una Giuria popolare che decreteranno i vincitori del concorso.

Il Grande Spirito: un primo piano di Sergio Rubini

Tra i riconoscimenti anche la menzione speciale per la tematica sociale, il Premio Speciale Fara Film Festival e il Premio Mujeres nel Cinema. Tra le novità per i ragazzi dei workshop con professionisti come il casting director Armando Pizzuti, l'attrice Elda Alvigini, il regista Maurizio Rigatti e l'attore Nicola Nocella e dei panel con le Istituzioni per parlare di cineturismo, ambiente e politiche sociali.

"Non vediamo l'ora di condividere con i residenti e i turisti che accorreranno a Fara in Sabina questa nuova edizione del festival, sempre più glamour e attraente, con ospiti d'eccezione come Ornella Muti, diva indiscussa nel cinema italiano, il maestro Pupi Avati, Sergio Rubini, Ilenia Pastorelli, con un focus anche sui giovani. Ospiteremo alcuni talenti tra i quali Giuseppe Pirozzi in arte Micciarella tra i protagonisti della serie di successo Rai Mare Fuori e un'attrice e regista talentuosa e anticonformista come Asia Argento. Non mancheranno le degustazioni e i momenti conviviali che hanno contraddistinto il festival in questi anni. Ringrazio il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo e la sua giunta per il sostegno istituzionale", ha dichiarato Riccardo Martini.

"Sarà un festival formativo e promozionale - prosegue il direttore artistico Daniele Urciuolo - perché abbiamo introdotto workshop e masterclass con professionisti del settore come registi, casting director, acting coach, e in più ospiteremo dei giovani videomaker provenienti da varie regioni d'Italia che realizzeranno dei video ambientati nel territorio della Sabina".

Per informazioni: www.farafilmfestival.com.