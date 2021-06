Chi è la moglie di Luca Argentero, Cristina Marino

Cristina Marino, moglie dell'attore Luca Argentero, è originaria di Milano, dove nasce nel 1991 da papà siciliano e mamma pugliese, lavora come attrice e modella ed è sposata da un anno con Argentero con il quale condivide anche una figlia, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020.

Cristina inizia a lavorare molto presto come attrice, debutta al cinema nel 2009 a soli 14 anni con "Amore 14" di Federico Moccia e, allo stesso tempo, frequenta anche l'Accademia Carcano di Milano dove studia danza. Successivamente recita nella serie di Rai 1 "Casa e Bottega" e nel film "Vacanze ai Caraibi" con Christian De Sica e inizia a sfilare anche sulle passerelle di tutta italia.

La Marino e Argentero si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015, tra i due c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine e poco dopo l'attore ha rotto con la sua ex moglie, Myriam Catania. Cristina, però, ha precisato più volte di non essere stata la causa del loro divorzio: "Non mi permetterei mai di mettermi in mezzo a un matrimonio."

"Io mi sono innamorata di Luca perché è l'uomo che è: meraviglioso. Sarebbe un animale se dicesse 'ci siamo lasciati, per me quella persona non esiste più'. Non potrebbe essere l'uomo con cui ho scelto di vivere." Ha spiegato la Marino durante un'intervista di Vanity Fair.

Nel 2019 la Marino ha rilasciato un'altra intervista in cui ha raccontato quanto i dodici anni di differenza tra lei e Luca Argentero non siano assolutamente un problema: "Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità 'iperattiva', anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po' di spensieratezza, lui l'esperienza di anni di vita in più."