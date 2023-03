Chi l'ha visto?: le ultime novità sulla vicenda di Andreea Rabciuc, stasera su Rai 3

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. La puntata di oggi 15 marzo, accende i riflettori sul caso di Andreea Rabciuc, scomparsa un anno fa da Jesi. Inoltre, si torna a parlare del caso di Alice Scagni, uccisa da fratello.

Andreea Rabciuc

"Amore della mamma dove sei?". E' disperata Georgeta, la mamma di Andreea Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno scomparsa un anno fa da Jesi (Ancona). Della ragazza, 27 anni, origini rumene, non si hanno più notizie e nessuno sembra averla vista. Andreea è svanita nel nulla lo scorso 12 maggio, dopo una serata passata in un casolare con il fidanzato Simone Gresti, l'amica Aurora e Francesco, proprietario del casolare. La giovane si era allontanata a piedi verso casa, quando si sono perse le tracce.

Alice Scagni

Alice Scagni è stata uccisa l'1 maggio 2022 dal fratello Alberto. Nel corso della puntata sarà ascoltata la drammatica telefonata al 112 in cui il papà di Alice chiede aiuto poco prima che quest'ultima venga uccisa dal fratello sotto casa. La testimonianza dei genitori che non si danno pace per quanto è accaduto.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.