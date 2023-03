Chi l'ha visto?: le ultime novità sul caso Liliana Resinovich, stasera su Rai 3

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich e delle ipotesi della procura. In studio anche la madre di Valeria Pandolfo, trovata morta all'età di 40 anni il 17 maggio 2021,

Liliana Resinovich

Liliana Resinovich è scomparsa il 14 dicembre 2021, il corpo senza vita della donna è stato trovato il 5 gennaio successivo con una busta intorno al collo e nascosto in due sacchi dell'immondizia. La procura non esclude che Liliana Resinovich, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo "non meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazioni assumere". A Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli ne parla in studio con l'amico Claudio Sterpin e l'avvocato Nicodemo Gentile, mentre in collegamento da Trieste ci sarà Sergio Resinovich, il fratello di Liliana.

Valeria Pandolfo

Valeria Pandolfo nel 2019 ebbe una relazione con un uomo conosciuto on-line. La donna faceva parte di alcuni gruppi Whatsapp dai contenuti a sfondo sessuale. Valeria lasciò la famiglia, residente a Siracusa per raggiungere l'uomo a Prata Sannita, un comune in provincia di Caserta. Il corpo senza vita di Valeria Pandolfo è stato trovato il 17 maggio 2021. Un uomo ha postato le fotografie di una signora in rete, come fosse una squillo, e l'ha avvertita della morte della figlia con un messaggio: in studio Mirella, la mamma di Valeria Pandolfo.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.