Chi l'ha visto su Rai 3 ?: Novità sul rapimento di Kata e gli altri casi del 21 giugno

Stasera, 21 giugno, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?. Lo storico programma di Federica Sciarelli affronterà ancora una volta il rapimento della piccola Kata, portando allo scoperto il 'raket delle stanze'. Il focus sarà poi spostato sul caso di Tiziana Cantone, ospite in studio la madre della ragazza.

Kata

Kata, 5 anni, di origini peruviana è scomparsa lo scorso 10 giugno mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile di una casa occupata di Firenze. Le immagini registrate dalle telecamere della zona, mostrano la bambina uscire dal cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il condominio ha più di un'uscita.

Durante la puntata di stasera si parlerà del racket delle stanze dell'albergo sgombrato pochi giorni fa: "si paga per entrare", ha detto il papà di Kata. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti di questa drammatica vicenda.

Tiziana Cantone

Il 13 settembre 2016, Tiziana Cantone è stata trovata morta nella cantina della sua zia. La donna, di 31 anni e originaria di Mugnano, in provincia di Napoli, si è suicidata impiccandosi con un foulard. Si dice che la diffusione in rete di alcuni suoi video intimi abbia contribuito al suo gesto estremo.

Gli inquirenti inizialmente hanno sostenuto che si trattasse di un suicidio, aprendo contemporaneamente un'indagine sull'ex fidanzato di Tiziana, Sergio Di Paolo, per istigazione. Tuttavia, la madre di Tiziana, Maria Teresa Giglio, non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Alla fine del 2020, grazie ai suoi sforzi, è riuscita a ottenere la riapertura del caso e la riesumazione del corpo, che non era mai stato sottoposto ad autopsia.

Lo scorso 28 maggio il pubblico ministero Giovanni Corona ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti (almeno al momento): il corpo di Tiziana Cantone è stato riesumato

In studio ci sarà la mamma di Tiziana Cantone: "Qualcuno voleva ammazzare mia figlia, perché lei era pronta a fare i nomi di chi aveva girato i video". Intanto proprio quei video hard della ragazza sono ancora in circolazione. Come è possibile che quei filmati siano tuttora visibili in rete

Anche questa sera, come di consueto, avrete la possibilità di mettervi in contatto diretto con la redazione del programma per effettuare appelli, richiedere aiuto o fornire segnalazioni riguardanti persone scomparse. Durante la trasmissione, saranno messi a disposizione dei telespettatori un numero telefonico e altri mezzi di contatto, attraverso i quali potrete comunicare direttamente con la redazione e fornire informazioni preziose.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.