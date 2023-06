Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: la scomparsa di Katia e le anticipazioni sugli altri casi del 28 giugno

Stasera, 28 giugno, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. La puntata sarà incentrata ancora una volta su Katia, la piccola è scomparsa mentre la mamma era al lavoro. Lo storico programma di Federica Sciarelli affronterà, subito dopo, lo strano caso di una telefonata arrivata in redazione.

Katia

Katia, 5 anni, di origini peruviana è scomparsa lo scorso 10 giugno mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile di una casa occupata di Firenze. Le immagini registrate dalle telecamere della zona, mostrano la bambina uscire dal cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il condominio ha più di un'uscita.

Cosa c'è dietro la scomparsa di Kata? Pochi i punti fermi in questa drammatica storia: due filmati che riprendono la bambina di cinque anni pochi minuti prima di sparire e un video di una lite furibonda tra nuclei familiari che si contendevano l'occupazione abusiva delle stanze dell'ex albergo Astor di Firenze. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti saranno esaminati nella puntata di stasera

Il mistero della Telefonata in redazione

Nella redazione di Chi l'ha visto è arrivata una telefonata inquietante. Un signore ha chiesto, o meglio intimat:o "Cercate mia moglie". Ma per la giustizia italiana quest'uomo la moglie l'ha uccisa e ne ha occultato il cadavere. Come mai vuole fare un nuovo appello? Stasera scopriremo la sua identità e quella della vittima.

Maria della provincia di Campobasso

Dopo questi due casi, il focus del programma si sposta su una persona scomparsa nella provincia di Campobasso. Maria, questo il suo nome, potrebbe essere stata investita ed il suo corpo nascosto. Stasera la figlia lancerà un appello a chi quel giorno passava da quelle parti, sperando che qualcuno possa dare nuovi indizi.

Anche questa sera, come di consueto, avrete la possibilità di mettervi in contatto diretto con la redazione del programma per effettuare appelli, richiedere aiuto o fornire segnalazioni riguardanti persone scomparse. Durante la trasmissione, saranno messi a disposizione dei telespettatori un numero telefonico e altri mezzi di contatto, attraverso i quali potrete comunicare direttamente con la redazione e fornire informazioni preziose.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.