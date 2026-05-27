Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 27 maggio

Stasera, mercoledì 27 maggio, su Rai 3 torna Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, con una puntata ricca di aggiornamenti e nuove piste investigative. Al centro del nuovo appuntamento il caso Barbara Corvi, riaperto con una terza inchiesta dalla Procura di Terni, insieme ad altri casi di cronaca e testimonianze decisive. Come sempre ci sarà un ampio spazio dedicato agli appelli dei telespettatori, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà, mantenendo viva la sua missione di servizio pubblico.

I casi di Chi l'ha visto? del 27 maggio

Questa sera il focus è su tre diversi casi di cronaca che continuano a sollevare interrogativi e nuove piste investigative. Dal mistero della scomparsa di Barbara Corvi, riaperto con una terza inchiesta della Procura di Terni, fino alle vicende legate alla confessione sull'omicidio di due donne a Pollena Trocchia, senza dimenticare il caso di Sandra Casagrande, riaperto dopo 35 anni grazie a nuove analisi del DNA. Una serata ricca di sviluppi, testimonianze e possibili svolte investigative.

La nuova inchiesta della Procura di Terni sul caso Barbara Corvi

La trasmissione torna a occuparsi della misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. La Procura di Terni ha aperto una terza inchiesta sul caso, e gli indagati restano l'ex marito e l'ex cognato. Un caso ancora pieno di ombre, tra depistaggi, ipotesi di allontanamento volontario e nuove testimonianze.

Al centro del nuovo approfondimento ci sono interrogativi ancora irrisolti: chi ha spedito le cartoline da Firenze, fingendo che fosse la stessa Barbara Corvi, per far credere a un allontanamento volontario? L'ipotesi investigativa torna a concentrarsi su possibili depistaggi e su una rete di messaggi che potrebbero aver deviato le indagini iniziali.

Durante la puntata spazio anche alla testimonianza di Roberto Lo Giudice, che ribadisce con forza la propria innocenza. Il suo racconto torna a essere analizzato nel contesto delle nuove indagini, mentre gli inquirenti valutano ogni elemento utile a ricostruire gli eventi.

Il caso di Pollena Trocchia: la confessione dell'uomo e i dubbi degli inquirenti

La trasmissione affronta anche il caso dell'uomo che ha confessato l'uccisione di due donne a Pollena Trocchia. Secondo la sua versione, non conosceva le vittime e le avrebbe avvicinate casualmente alla fermata dell'autobus. Tuttavia, restano forti dubbi sulla sua ricostruzione e gli investigatori non escludono che possano esserci ulteriori vittime.

Il delitto di Sandra Casagrande a Roncade: il caso riaperto dopo 35 anni

Un altro caso affrontato riguarda l'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa nella sua pasticceria a Roncade. A distanza di 35 anni, il caso è stato riaperto grazie a nuove analisi: il DNA trovato sulla scena del crimine sarebbe compatibile con un uomo del posto, che all'epoca era molto giovane e che continua a negare ogni responsabilità.

Dove vedere Chi l'ha visto? in tv e in streaming

La puntata andrà in onda stasera, mercoledì 20 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Chi l'ha visto? sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere il programma.