Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e cold case del 25 marzo

Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. La puntata sarà ricca di storie drammatiche e misteri ancora irrisolti, tra attualità e vicende che tengono col fiato sospeso. Alla guida del programma più longevo della storia di Rai 3 ci sarà come al solito Federica Sciarelli.

Nessy Guerra: la mamma bloccata in Egitto

Questa sera si racconterà la vicenda di Nessy Guerra, madre italiana autosequestrata in Egitto. La donna ha deciso di non tornare in Italia per proteggere la figlia: il compagno, infatti, le impedirebbe il rientro con la bambina. La situazione è resa ancora più complessa da una denuncia per adulterio presentata dall'uomo, un'accusa che nel Paese può avere conseguenze penali molto serie, anche la morte. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la sentenza è imminente, aumentando la tensione attorno a questa storia già molto mediatica.

Katty Skerl: mistero e minacce prima della morte

Si tornerà anche sul caso di Katty Skerl, ragazza di 17 anni impegnata nella Federazione dei giovani comunisti italiani, tragicamente uccisa il 21 gennaio 1984. Poco prima del delitto, vicino alla sua abitazione era comparsa una scritta minacciosa: "Uccidetela". Il programma approfondirà se questo possa essere collegato all'omicidio. La vicenda si complica ulteriormente: la bara della giovane è stata rubata e sembra esserci un interesse morboso attorno ai suoi resti. Nel corso della puntata, saranno mostrati documenti inediti che potrebbero far luce su nuovi dettagli.

Pietro Conversano: le ultime immagini alla stazione di Bari

Infine, Chi l'ha visto? tornerà sulla misteriosa scomparsa di Pietro Conversano, l'appuntato della Finanza in servizio a Monopoli sparito nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2019, quando era uscito di casa riferendo di doversi recare al lavoro. Le ultime immagini lo mostrano muoversi avanti e indietro alla stazione di Bari, senza apparente meta. Dove stava andando? Aspettava qualcuno? I familiari chiedono di continuare le indagini, sottolineando i tanti punti ancora da chiarire e invitando i telespettatori a segnalare qualsiasi informazione utile.

Appelli e segnalazioni dei telespettatori

Come sempre, la puntata si concluderà con gli appelli dei parenti e le segnalazioni dei telespettatori, cuore storico della trasmissione, fondamentali per dare nuova linfa alle indagini e portare alla luce verità ancora nascoste.