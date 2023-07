Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: Intervista a Salvatore Parolisi e anticipazioni sui casi del 5 luglio

Stasera, 5 luglio 2023, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. La puntata sarà incentrata su un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, l'uomo condannato per l'omicidio di Melania Rea. Nella puntata, come sempre, anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà

Salvatore Parolisi intervistato a Chi l'ha visto?

Salvatore Parolisi parla per la prima volta l'ex militare condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, Melania Rea. Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso.

Salvatore Parolisi è stato condannato in via definitiva nel 2015, anche se la Corte Costituzionale ha ridotto la pena da 30 a 20 anni di carcere. Nel 2016 è stato espulso dall'Esercito e trasferito in un carcere civile. Nel 2017 ha perso la patria potestà della figlia, Vittoria è stata affidata ai nonni materni e vive a Somma Vesuviana.

Chi l'ha visto? del 5 Luglio

Anche questa sera, come di consueto, avrete la possibilità di mettervi in contatto diretto con la redazione del programma per effettuare appelli, richiedere aiuto o fornire segnalazioni riguardanti persone scomparse. Durante la trasmissione, saranno messi a disposizione dei telespettatori un numero telefonico e altri mezzi di contatto, attraverso i quali potrete comunicare direttamente con la redazione e fornire informazioni preziose.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.