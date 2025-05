Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: i casi e le anticipazioni del 14 maggio 2025

La puntata di Chi l'ha visto?, in onda su Rai 3 mercoledì 14 maggio 2025, si preannuncia molto interessante. La conduzione è affidata come sempre a Federica Sciarelli.

Come di consueto, nella nuova puntata ci sarà spazio per gli appelli da parte delle famiglie che stanno vivendo un momento difficile in quanto stanno cercando delle persone scomparse.

Le anticipazioni di Chi l'ha visto? del 14 maggio

Nella puntata odierna di Chi l'ha visto? si parlerà del caso di Liliana Resonivich, ritrovata senza vita il 5 gennaio del 2022. Un caso davvero complesso che ancora oggi non ha avuto risposte certe. Si parlerà soprattutto del giallo della frattura alla vertebra toracica T2: da chi è stata provocata? Un preparatore anatomico si è addossato la colpa, ma su questa tesi ci sono diversi dubbi e ombre.

Il fratello di Lilly, Sergio, presenta il referto dei consulenti Fineschi e D'Errico che hanno confermato come la lesione fosse già presente prima dell'esame. Per l'avvocato della famiglia Resinovich, Nicodemo Gentile, si tratta di un bluff, tanto è vero che l'anatomopatologo è stato querelato per aver detto il falso.

Si torna poi a parlare anche di Daniela Ruggi, sparita lo scorso 19 settembre e di cui non si hanno ancora notizie. In studio sarà presente l'unico indagato, ovvero il famoso "sceriffo" Domenico Lanza che è appena uscito dal carcere dove si trovata per detenzione di armi illegali.

Inoltre, si tornerà a parlare di Mara Favro, trovata morta nelle vicinanze del depuratore di Gravere. Attenzione ancora puntata sull'ex datore di lavoro della donna, Luca Milione, attualmente in carcere per aver violato gli arresti domiciliari.

La puntata di Chi l'ha visto?, in onda mercoledì 14 maggio su Rai 3, sarà naturalmente disponibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, sulla piattaforma gratuita RaiPlay.