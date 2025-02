Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 5 febbraio (e c'è anche un lieto fine)

Si rinnova questa sera il consueto appuntamento settimanale con Chi l'ha visto?, programma di inchiesta in cui Federica Sciarelli proverà ad approfondire alcuni dei casi di cronaca più importanti di questi ultimi giorni.

Come sempre, la trasmissione offre ai telespettatori l'opportunità di lanciare appelli o segnalare avvistamenti di persone scomparse, che spesso si sono rivelati decisivi nell'individuazione e ritrovamento della vittima.

Nella puntata che andrà in onda stasera alle 21:20 su Rai 3, si parlerà di truffe agli anziani, specialmente dopo gli ultimi casi di cronaca di queste settimane, ma anche del giallo di Perugia e di una storia che finalmente concederà agli spettatori un lieto fine.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chi l'ha visto: anticipazioni del 5 febbraio

Nello specifico, la puntata parlerà del caso di Riccardo Flammini, attore che nel 2022 svanì nel nulla. La sorella non si era mai arresa e aveva fatto numerosi appelli, coinvolgendo anche la trasmissione di Rai 3. Il colpo di scena è di pochi giorni fa: l'inviato di Chi l'ha visto? lo ha trovato a Parigi in seria difficoltà e lo ha aiutato a richiedere nuovi documenti, visto che aveva smarrito i suoi. La sorella di Riccardo sarà presente stasera in studio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Spazio poi anche per il caso di Andrea Prospero, il 19enne trovato morto in un B&B a Perugia il 29 gennaio scorso. Studente del primo anno di informatica all'Università di Perugia, Andrea sarebbe morto lo stesso giorno della scomparsa, data in cui sarebbe dovuto andare a pranzo con la sorella Anna.

Accanto al corpo di Andrea c'erano alcune carte di credito e diverse sim: che cosa è successo? Le sue ultime immagini sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza dell'Ostello in cui alloggiava e nel video il ragazzo appare tranquillissimo. I genitori hanno rivolto il loro appello a chiunque possa essere in possesso di maggiori informazioni.