Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 4 ottobre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 4 ottobre, su Rai3 alle 21:20 con la quarta puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 4 ottobre 2023

La scomparsa di Alessandra Ollari

Alessandra Ollari, 53 anni, di Parma, lo scorso 23 giugno è uscita di casa per fare la spesa. Non è mai più tornata. La prima a dare l'allarme via social è stata la cognara, Gloria Piroli, che ha svelato i problemi della donna legati a crisi depressive ormai frequenti. Lo scorso 27 settembre, proprio durante Chi l'ha visto, il compagno di Alessandra, Ermete, ha aggiunto nuovi tasselli a un quadro che si fa di ora in ora più preoccupante: il rapporto con i genitori, la depressione, un investimento sbagliato, il trasferimento a Parma.

Cristina Gulinucci, scomparsa dal convento

Sarebbe stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Cristina Gulinucci, la ragazza sparita dal convento di Cesena: una notizia che alcune fonti hanno anticipato a "Chi l'ha visto?". In studio, la madre di Cristina, che si è sempre battuta per la verità.

La morte di Alessio Vinci

La misteriosa morte di Alessio Vinci, il diciottenne di Ventimiglia trovato senza vita a Parigi il 18 gennaio 2019. Chi c'era con Alessio? Cosa significa il codice di tre lettere, E.T.P., rinvenuto nella sua stanza d'albergo? "Chi l'ha visto?" l'ha scoperto.