Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 18 ottobre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 18 ottobre, su Rai3 alle 21:20 con la sesta puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 18 ottobre 2023

Le indagini su Alessandra Ollari

Si torna a parlare della misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, 53 anni, di Parma, che lo scorso 23 giugno è uscita di casa per fare la spesa ma non è mai più tornata. La prima a dare l'allarme via social è stata la cognata, Gloria Piroli, che ha svelato i problemi della donna legati a crisi depressive ormai frequenti. Lo scorso 27 settembre, proprio durante Chi l'ha visto, il compagno di Alessandra, Ermete Piroli, ha aggiunto nuovi tasselli a un quadro preoccupante. Il caso sembra però arrivato a una svolta: ora si indaga per omicidio, al momento contro ignoti. Nella puntata odierna Federica Sciarelli mosterà testimonianze e documenti inediti.

La morte di Pierina Paganelli

In diretta da Rimini per la morte di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni che è stata ritrovata, ormai cadavere, nel garage del palazzo in cui viveva. L'omicida ancora non è stato trovato, mentre si cerca di capire se il delitto è collegato all'incidente avvenuto al figlio Giuliano, cinque mesi prima.

Il sequestro di Salvatore Legari

E ancora, il sequestro di Salvatore Legari: dove lo hanno portato? Chi ha fatto sparire l'imprenditore emiliano? L'appello, drammatico, della mamma ai microfoni di "Chi l'ha visto?"