Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi dell'11 ottobre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 11 ottobre, su Rai3 alle 21:20 con la quinta puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 11 ottobre 2023

La scomparsa della piccola Kata

Cosa è successo a Kata? Stasera a Chi l'ha visto l'appello disperato della mamma a quattro mesi esatti dalla scomparsa. Forse una donna ha visto il momento del rapimento: le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza e le dichiarazioni della possibile testimone saranno analizzate nel corso della puntata odierna.

Il giallo di Alessandra Ollari

La misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, 53 anni, di Parma, che lo scorso 23 giugno è uscita di casa per fare la spesa ma non è mai più tornata. La prima a dare l'allarme via social è stata la cognata, Gloria Piroli, che ha svelato i problemi della donna legati a crisi depressive ormai frequenti. Lo scorso 27 settembre, proprio durante Chi l'ha visto, il compagno di Alessandra, Ermete, ha aggiunto nuovi tasselli a un quadro che si fa di ora in ora più preoccupante: il rapporto con i genitori, la depressione, un investimento sbagliato, il trasferimento a Parma.

In puntata saranno mostrati testimonianze e documenti inediti.

La morte di Pierina Paganelli

E ancora, in diretta a Rimini, per la morte di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni che è stata ritrovata, ormai cadavere, nell'androne del palazzo in cui viveva. Le indagini si concentrano sulla famiglia e sulla cerchia di conoscenti prossimi sia a lei che a suo figlio, vittima di uno strano incidente: non è stato investito ma massacrato di botte? C'è un solo responsabile per tutti e due i gravissimi episodi?