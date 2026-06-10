Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni, i casi e le inchieste del 10 giugno

Nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3: al centro i casi di Paula Bran Yépez, Pamela Genini e Liliana Resinovich con testimonianze inedite, documenti esclusivi e nuovi sviluppi investigativi.

Nuova puntata di Chi l'ha visto? in onda stasera su Rai 3 alle 21:15 con un appuntamento ricco di aggiornamenti e testimonianze inedite su alcuni dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni. Si torna a parlare della scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, con nuove dichiarazioni della madre e l'ipotesi che la giovane non si sia mai realmente allontanata da Farneta secondo la Procura.

Spazio anche al caso di Pamela Genini, tra documenti inediti e dubbi ancora aperti sull'omicidio, e agli aggiornamenti su Liliana Resinovich, con nuove analisi sui reperti che potrebbero risultare decisive. Una puntata che intreccia testimonianze, indagini e interrogativi ancora senza risposta.

Chi l'ha visto?: I casi di stasera

Al centro dell'attenzione della prima inchiesta la storia di Paula Andrea Bran Yépez, scomparsa nel 2012 e mai più ritrovata. Secondo la Procura, la giovane non si sarebbe mai realmente allontanata da Farneta. La madre continua a cercarla senza sosta e racconta un dettaglio inquietante: "Quando è venuta l'ultima volta a trovarmi mi disse che aveva paura di essere uccisa". Nel programma verranno trasmesse testimonianze inedite che potrebbero aggiungere nuovi elementi a una vicenda ancora piena di zone d'ombra.

Spazio anche al caso di Pamela Genini, con documenti inediti sul delitto attribuito a Gianluca Soncin. Secondo gli inquirenti, la tomba della vittima sarebbe stata profanata tra il 27 ottobre e il 2 novembre, mentre l'unico indagato Francesco Dolci continua a dichiararsi innocente. Resta aperta una domanda centrale: Pamela poteva essere salvata?

Aggiornamenti anche sul caso di Liliana Resinovich, con una nuova proroga per l'analisi dei reperti. Gli esperti confronteranno le fibre trovate sul corpo con gli abiti indossati dal marito il giorno della scomparsa. Il fratello Sergio Resinovich continua a chiedere risposte definitive: "Arriveremo mai a una verità?"

Come sempre, la trasmissione darà spazio anche agli appelli e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà e casi ancora senza risposta.