Chi l'ha visto? su Rai 3, i casi del 30 settembre: Gessica Disertore, Andrea Prospero e Agata Scuto

Chi l'ha visto? torna stasera su Rai 3 alle 21:20 con tre vicende segnate da morti, scomparse e nuovi sviluppi giudiziari. Al centro della puntata ci sono il caso di Gessica Disertore, chef su una nave da crociera trovata morta nella sua cabina, quello di Andrea Prospero, lo studente morto suicida dopo avere intrattenuto conversazioni online con un coetaneo e la vicenda di Agata Scuto, scomparsa da Palermo nel 2012 e mai ritrovata.

La puntata, in onda alle 21.15 su Rai 3, torna sui tre casi attraverso nuove indagini, documenti inediti e gli ultimi passaggi giudiziari.

Gessica Disertore, la morte sulla nave da crociera e i nuovi documenti

Gessica Disertore lavorava come chef su una nave da crociera ed era, secondo il racconto dei familiari, felice della sua esperienza. Una mattina viene trovata morta nella sua cabina e il caso viene inizialmente trattato come suicidio.

Una conclusione che la famiglia non ha mai accettato. I familiari si sono opposti alla richiesta di archiviazione e il giudice ha disposto nuove indagini. È proprio da questi nuovi accertamenti che riparte il racconto di Chi l'ha visto?, che nella puntata di questa sera presenta anche documenti inediti sul caso e ricostruisce i dubbi della famiglia sulla prima ricostruzione della morte.

Andrea Prospero e l'amico conosciuto online

La puntata affronta poi la vicenda di Andrea Prospero, il giovane studente morto suicida dopo avere chattato con una persona conosciuta online. Secondo l'accusa, il coetaneo con cui Andrea parlava lo avrebbe incoraggiato a compiere il gesto e ad assumere le pasticche. Il giovane è ora a processo con le accuse di istigazione al suicidio e omissione di soccorso.

Una vicenda che porta al centro anche il tema delle relazioni virtuali e di quanto possa essere difficile per una famiglia conoscere davvero la vita online dei propri figli. In studio, in diretta, ci sarà il padre di Andrea, che racconterà il suo punto di vista sulla vicenda. "Non sapevo nulla di questo mondo parallelo di mio figlio", è la sua testimonianza.

Agata Scuto, la sentenza annullata dalla Cassazione

Il terzo caso è quello di Agata Scuto, scomparsa da Palermo nel 2012. Da allora il corpo della ragazza non è mai stato trovato. Per la sua morte, Rosario Palermo, compagno della madre di Agata, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di averla uccisa e di averne occultato il corpo.

Ora, però, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza. Un nuovo passaggio giudiziario che riapre una vicenda seguita per anni anche da Chi l'ha visto?. In studio e nel racconto della puntata ci saranno Raffaella Griggi e lo storico inviato Francesco Paolo Del Re, che ha seguito il caso fin dall'inizio, quando una telefonata di un vicino di casa arrivata alla trasmissione contribuì a far emergere la vicenda.