Chi l'ha visto, le novità sul delitto di Garlasco nella puntata in onda stasera su Rai 3

Torna questa sera, mercoledì 21 maggio 2025, alle 21.20 su Rai 3, l'appuntamento con Chi l'ha visto?, la storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Al centro della puntata, aggiornamenti su alcuni tra i casi più intricati della cronaca italiana: dal delitto di Garlasco al mistero di Liliana Resinovich, fino alla scomparsa di Clara Rossignoli.

Delitto di Garlasco: spunta una nuova impronta

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco

La vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, torna sotto i riflettori con una svolta inaspettata della quale si parlerà in modo approfondito nella puntata di questa sera di Chi l'ha visto?. Mentre Alberto Stasi, già condannato in via definitiva, si è recato dai magistrati, Andrea Sempio ha scelto di non presentarsi in aula.

Proprio su Sempio si concentra l'attenzione dopo il ritrovamento di un'impronta palmare sulle scale della casa della vittima. Un dettaglio riemerso da una perizia della Procura che riapre interrogativi mai sopiti. Nonostante le accuse, Marco Poggi, fratello della vittima, continua a dichiarare pubblicamente l'innocenza dell'amico.

Caso Resinovich: nuove analisi sui reperti

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

A Pordenone si cercano risposte sulla morte di Liliana Resinovich, trovata senza vita venti giorni dopo la sua scomparsa nel 2021. La Procura di Udine ha disposto accertamenti supplementari su elementi cruciali: i nodi del foulard con cui era stata strangolata e le fibre rinvenute nella sua abitazione. I familiari chiedono inoltre chiarimenti sulla sepoltura in una bara non zincata, che secondo loro non avrebbe garantito la necessaria conservazione del corpo.

Clara Rossignoli e un appello risolto grazie ai social

Spazio anche alla scomparsa di Clara Rossignoli, 79 anni, di cui si sono perse le tracce lo scorso aprile. Le indagini si sono intensificate dopo la perquisizione in casa del nipote e della sua compagna, ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

Ma la puntata di stasera darà voce anche a una storia a lieto fine: un uomo smarrito, senza memoria e con una cartella piena di disegni, è stato riconosciuto grazie agli appelli lanciati proprio dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli e condivisi dai telespettatori sui social.