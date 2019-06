Chi l'ha visto e le truffe romantiche: foto di Ettore Bassi usate per adescare vittime

Anche Ettore Bassi è stato vittima delle truffe romantiche, come ha raccontato a Chi l'ha visto: alcune sue foto sono state utilizzate per adescare donne online.

Chi l'ha visto, indagando sulle truffe romantiche, ha reso pubblica la vicenda di Ettore Bassi, noto al grande pubblico nella duplice veste di attore e conduttore, che è stato in qualche modo vittima delle truffe a sfondo romantico.

Alcune foto rubate online di Ettore Bassi sono state infatti utilizzate per estorcere denaro ad alcune donne. Le vittime inconsapevoli sono state adescate online da un uomo inesistente, tale Peralta, che aveva però il volto dell'attore. "Io credo che sia un atto spregevole agire su sentimenti così delicati" ha dichiarato lui stesso, intervenendo durante la diretta. "Ci troviamo in un sistema nuovo, via web, che presenta zone oscure e in queste paludi la gente affonda per commettere nefandezze. Quando vedo persone che pubblicano foto private dei figli, raccomando sempre di non offrire troppo a chi può approfittarne. A causa della nostra vanità pubblichiamo anche più di quello che servirebbe. Bisogna tornare un po' tutti a una dimensione più discreta".

L'attenzione è stata portata sul caso di Laura, giovane donna particolarmente insicura del proprio aspetto e caduta nella trappola di qualcuno che, come sempre, aveva il solo scopo di estorcerle denaro. Rivolgendosi a lei, Ettore Bassi ha dichiarato: "Ci poniamo dei limiti da soli che ci portano a non considerare delle opportunità. Laura non ha niente che non vada, troverà chi potrà amarla. Parlare serve a se stessi e agli altri. Soltanto diffondendo queste storie si prova ad arginare il fenomeno".

Una settimana fa era stato un altro volto noto del piccolo schermo, Maurizio Aiello, a raccontare la storia delle sue foto rubate, e di quelle dei suoi figli, analoga a quella del collega.