Chi l'ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera su Rai 3: in studio i genitori di Marzia Capezzuti

Oggi, 26 aprile, Rai 3 trasmetterà alle ore 21:20 un nuovo episodio di Chi l'ha visto?, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli. Tra i casi presentati, verrà approfondito quello di Marzia Capezzuti, in seguito all'arresto di alcuni individui sospettati dell'omicidio della giovane. Durante la trasmissione, i genitori della vittima saranno presenti in studio.

Chi l'ha visto?: In studio i genitori di Marzia Capezzuti

Torture, maltrattamenti e violenze: è un film dell'orrore quello che viene descritto dal giudice che ha confermato i tre arresti per il delitto di Marzia Capezzuti, la ventinovenne milanese, scomparsa per mesi e poi ritrovata morta in un casolare abbandonato di Pontecagnano (Salerno). Stasera, ospiti di Federica Sciarelli, i genitori di Marzia.

Vittoria Caproni e le truffe dei falsi incidenti stasera 26 aprile a Chi l'ha visto?

Stasera Chi l'ha visto? affronterà l'annoso problema delle truffe del finto incidente di cui è rimasta vittima anche la nobildonna Vittoria Caproni, che ha consegnato ai lestofanti gioielli e preziosi per un milione e mezzo di euro. Marco Calì, il capo della Squadra Mobile di Milano che ha arrestato i quattro truffatori, spiegherà agli spettatori come difendersi.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.