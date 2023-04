Chi l'ha visto?: le anticipazioni e i casi di questa sera 12 aprile, su Rai 3

Stasera 12 aprile su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Tra i casi che lo storico programma di Federica Sciarelli propone, c'è quello di Rassoul Bissoultanov, il ceceno ricercato per la morte dello studente Niccolò Ciatti. Il programma affronterà anche la storia di Jessika, legata alla presunta veggente di Trevignano.

Rassoul Bissoultanov

Rassoul Bissoultanov è stato condannato a ventitré anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma per l'omicidio di Niccolò Ciatti. Il ceceno, tuttora latitante, è già stato condannato in Spagna in appello a 15 anni per aver pestato e ucciso il 22enne nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 davanti a una discoteca di Lloret de Mar. L'uomo è scomparso da nove mesi, stasera a Chi l'ha visto? parla il papà di Niccolò, ospite di Federica Sciarelli, in studio. Il pubblico Ministero, nella requisitoria contro il ceceno aveva detto: "Bissoultanov voleva uccidere Niccolò e l'ha ucciso", era imbestialito, come un toro impazzito" e ancora "Il calcio sferrato è stato assolutamente gratuito. Niccolò era inerme a terra. Perché gli ha dato un altro calcio? Perché alla testa? Andate a vedere il fermo immagine. Perché quel calcio alla testa esprime la precisa volontà di fare male. Andate a vedere quelle immagini nella loro crudezza". Poi ha sottolineato: "La volontà di fare male si capisce anche dal tentativo di litigio con gli addetti alla sicurezza del locale. Quel calcio è un gesto definitivo".

Jessika

Jessika, una ragazza di 17 anni, è scomparsa l'11 gennaio scorso a Orezzo, una frazione di Gazzaniga (provincia di Bergamo). Ha un forte legame con la religione e ci sono state segnalazioni riguardanti uno o più avvistamenti a Trevignano (provincia di Roma). Questo luogo è stato al centro dell'attenzione dei media in quanto si dice che la Madonna sia apparsa lì e che una statuetta acquistata a Medjiugorje abbia versato lacrime di acqua e sangue, fatto collegato alla figura della veggente Gisella Cardia, che da qualche giorno è svanita nel nulla. Altre segnalazioni riguardanti Jessika la indicano come presente in un convento a Bassano Romano, in Romania presso un parente, o in Polonia.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.