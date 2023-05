Chi l'ha visto?: le anticipazioni e i casi di questa sera 17 maggio, su Rai 3

Stasera 17 maggio su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Tra i casi che lo storico programma di Federica Sciarelli propone c'è quello di Marzia Capezzuti, la ventinovenne milanese ritrovata morta in un casolare abbandonato di Pontecagnano, in provincia di Salerno.

L'omicidio di Marzia Capezzuti

Oggi è il giorno dell'incidente probatorio e Annamaria Vacchiano dovrà confermare oppure no quello che ha detto agli inquirenti sulla mamma. La sua deposizione sarà cristallizzata dopo le minacce che le ha rivolto il fratello: "gliela farò pagare", ha detto al magistrato che lo interrogava. Stasera saranno mostrati documenti e testimonianze inedite

Marzia Capezzuti era scomparsa da Pontecagnano Faiano più di un anno fa. La ragazza si era trasferita da Milano a casa del fidanzato, deceduto nel 2019. Il ritrovamento del suo cadavere è avvenuto in un casolare abbandonato di Pontecagnano il 25 ottobre dello scorso anno.

Agata Scuto

Agata Scuto, una giovane donna di 22 anni, è scomparsa ad Acireale il 4 giugno 2012 e il suo corpo non è mai stato trovato. Secondo la procura, l'autore dell'omicidio sarebbe Rosario Palermo, un uomo di 61 anni e ex convivente della madre di Agata. Si ritiene che Palermo abbia ucciso Agata perché temeva che la sua relazione segreta con lei potesse essere scoperta, soprattutto dopo che Agata era rimasta incinta.

A Rosario Palermo sono state contestate le aggravanti di aver commesso il crimine ai danni di una persona disabile. Nonostante le accuse, l'uomo ha sempre dichiarato la propria innocenza e ha cercato di depistare le indagini raccontando alla sua ex convivente di aver incontrato Agata un paio di volte ad Acireale. Tuttavia, queste dichiarazioni sono state considerate come un tentativo di deviare l'attenzione dalle sue responsabilità.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.