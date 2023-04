Chi l’ha visto?, Il mistero di Emanuela Orlandi: questa sera 19 aprile, su Rai 3

Stasera 19 aprile su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Il longevo programma della terza rete nella puntata odierna si occuperà del caso di Emanuela Orlandi e di Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano.

La scomparsa di Emanuela Orlandi stasera a Chi l'ha visto?

Il mistero di Emanuela Orlandi torna a Chi l'ha visto?. La ragazza è scomparsa il 22 giugno 1983. Recentemente sono state fatte alcune dichiarazioni da parte dei familiari, in particolare dal fratello, che ha puntato il dito contro il Vaticano chiedendo, a chi sa, di raccontare, finalmente, la verità. In studio, con Federica Sciarelli, ci sarà la sorella Natalina

Il mistero di Gisella Cardia nelle anticipazioni di Chi l'ha visto?

E poi, la storia Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. Nel corso della trasmissione saranno mostrate foto e documenti sulle ipotizzate apparizioni, lacrimazioni, stigmate e altri fenomeni mistici della veggente. Intanto, la procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

