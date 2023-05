Chi l'ha visto?: I casi e le anticipazioni di questa sera 31 maggio, su Rai 3

Stasera, 31 maggio, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. Nel corso dello storico programma condotto da Federica Sciarelli, verrà affrontato il caso di Rita Atria, trovata morta poco dopo aver parlato con il giudice Borsellino. Durante la puntata di questa sera, verranno esaminati vari casi, tra cui la scomparsa della piccola Maddie in Portogallo, di cui si tornerà a parlare.

Il caso di Rita Atria

Rita Atria, 17 anni, viene ritrovata senza vita su un marciapiede, a Roma, il 26 luglio 1992. Aveva parlato con il giudice Borsellino svelando tutti i segreti della mafia di cui era a conoscenza. Si è tolta la vita o è stata "suicidata"?. La sorella Anna Maria ha presentato una istanza per la riapertura delle indagini: di chi è l'orologio da uomo trovato nella casa protetta dove si trovava? Anna Maria Atria sarà ospite in diretta del programma.

La scomparsa della piccola Maddie McCann

E poi la storia della piccola Maddie McCann con le ricerche nelle acque di una diga in Portogallo. Le operazioni sono dirette dalla polizia tedesca che ha arrestato Christian Brueckner, 47 anni, accusato di aver fatto scomparire la bambina. L'uomo è sospettato di altre sparizioni e di almeno cinque casi di violenza sessuale: quella notte si trovava proprio nei luoghi in cui Maddie è scomparsa.

Che cosa sono i reperti definiti 'interessanti' che saranno analizzati nei laboratori? Intanto dal carcere Christian Brueckner ha scritto una lunga lettera.

