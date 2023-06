Chi l'ha visto?: I casi e le anticipazioni di questa sera 14 giugno, su Rai 3, il rapimento di Katia

Stasera, 14 giugno, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. La puntata sarà incentrata su Katia, la piccola è scomparsa sabato scorso mentre la mamma era al lavoro. Lo storico programma di Federica Sciarelli affronterà, subito dopo, il casi di Daniele Potenzoni, scomparso mentre andava all'udienza del Papa 8 anni fa.

Katia

Katia, 5 anni, di origini peruviana è scomparsa lo scorso 10 giugno mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile di una casa occupata di Firenze. Le immagini registrate dalle telecamere della zona, mostrano la bambina uscire dal cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il condominio ha più di un'uscita.

Daniele Potenzoni

In studio ci sarà il padre di Daniele Potenzoni che in diretta, commenta l'ultimo video: un uomo con il naso schiacciato che somiglia moltissimo al figlio, scomparso mentre andava all'udienza del Papa 8 anni fa.

Le immagini, girate in Russia, mostrano un uomo disteso su un prato in condizioni alterate. Il video è stato pubblicato su una pagina Facebook.

Daniele Potenzoni aveva 36 anni e si trovava a Roma con un gruppo che doveva partecipare all'udienza di Papa Francesco.

Stefano Dal Corso

Chi l'ha visto, infine, si occuperà di cosa sia successo a Stefano Dal Corso, 42 anni, romano, trovato senza vita nell'infermeria di un carcere sardo. L'uomo era stato portato in Sardegna per una testimonianza in un processo. I familiari non credono al suicidio. Ospite in studio Marisa, la sorella di Stefano.

Anche stasera, come consueto, sarà possibile contattare in diretta la redazione del programma per effettuare appelli, richieste di aiuto o fornire segnalazioni riguardanti persone scomparse. La trasmissione mette a disposizione dei telespettatori un numero telefonico e altri mezzi di contatto, attraverso i quali è possibile comunicare direttamente con la redazione e fornire informazioni utili.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti nella sezione On Demand appositamente dedicata al programma.