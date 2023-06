Chi l'ha visto?, I casi e le anticipazioni di questa sera 7 giugno, su Rai 3: la storia di Giulia Tramontano

Stasera, 7 giugno, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. Nel corso dello storico programma condotto da Federica Sciarelli, verrà affrontata la drammatica storia di Giulia Tramontano. Durante la puntata di questa sera, , inoltre, verranno esaminate le ultime informazioni sul caso di Liliana Resinovich.

Giulia Tramontano

Giulia Tramontano è stata uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, il barman ha assassinato la sua compagna incinta di 7 mesi. La ragazza, secondo gli inquirenti poteva non essere l'unica vittima del suo compagno. Alessandro avrebbe infatti potuto uccidere anche l'altra donna con cui aveva una relazione, se quest'ultima non si fosse rifiutata di farlo entrare in casa quando lui, mezz'ora dopo aver amazzato Giulia, le chiedeva insistentemente di vedersi.

Liliana Resinovich

Liliana Resinovich 63 anni di Trieste, era scomparsa il 14 dicembre 2021, il suo cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Secondo l'autopsia è morta per soffocamento.

In queste ore il giudice dovrà stabilire se l'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich deve essere archiviata, come ha indicato la Procura, o deve proseguire, come invece chiedono i familiari della donna triestina.

