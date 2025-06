Chi l'ha visto, anticipazioni e casi della puntata di mercoledì 4 giugno, su Rai 3

Federica Sciarelli torna su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l'ha visto? che continua a soffermarsi sui casi più discussi delle ultime settimane. Al centro della puntata del 4 giugno ci sarà quindi ancora l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, che dopo 18 anni continua ad alimentare dubbi e piste inaspettate. Stavolta a parlare sarà un latitante coinvolto nello scandalo del Santuario della Bozzola, che potrebbe rimescolare le carte in tavola con dichiarazioni inedite.

Delitto di Garlasco: una nuova pista a Chi l'ha visto?

Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, il caso Poggi non trova pace e proseguono le speculazioni sul delitto. Gli inquirenti stanno riesaminando i legami con il processo per estorsione legato al Santuario della Madonna della Bozzola. Proprio uno dei due uomini condannati per il ricatto ai danni del rettore, oggi latitante, romperà il silenzio in diretta su Rai 3.

La domanda che aleggia è una sola: cosa sa davvero? Intanto, la difesa di Andrea Sempio - tornato sotto i riflettori dopo l'attribuzione genetica a un'impronta ritrovata sul luogo del delitto - suggerisce una pista inquietante che coinvolgerebbe ambienti massonici e traffici internazionali.

Liliana Resinovich: nuovi accertamenti e un braccialetto tagliato

Chi l'ha visto?

La trasmissione si concentrerà anche sul caso Liliana Resinovich. La 63enne triestina scomparsa a fine 2021 e ritrovata morta venti giorni dopo, sarebbe stata uccisa, secondo l'accusa, dal marito Sebastiano Visintin. Tra i nuovi elementi sotto esame: i sacchetti attorno al volto, un braccialetto tagliato e tre chiavi trovate nella sua borsa. L'amico ed ex amante Claudio Sterpin resta coinvolto come figura chiave dell'indagine.

Clara Rossignoli e la lite prima della sparizione

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Clara Rossignoli, 79 anni, da Legnago. Il nipote e la sua ex compagna, entrambi indagati per omicidio, forniscono ricostruzioni discordanti. Una bolletta non pagata, una lite furiosa e una testimonianza dell'ex di Erica potrebbero chiarire le ore cruciali prima della scomparsa dell'anziana.

Denisa Adas: tracce nel vuoto per la giovane scomparsa a Prato

Infine, a Chi l'ha visto? riflettori puntati su Denisa Maria Adas, scomparsa da un residence di Prato. Un avvocato 45enne è indagato per sequestro di persona, ma nega qualsiasi coinvolgimento. I suoi profili web sono scomparsi, così come la stessa donna. Gli investigatori analizzano ora gli ultimi spostamenti dei suoi dispositivi.

Chi l'ha visto? andrà in onda stasera, mercoledì 4 giugno 2025, alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.