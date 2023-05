Chi l'ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera 10 maggio su Rai 3: Pietro Orlandi in studio

Stasera, 10 maggio, alle 21:20, su Rai 3 c'è un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. In questa puntata Federica Sciarelli avrà come ospite Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Si parlerà delle ultime novità emerse riguardo al caso più famoso del Vaticano. Inoltre, la trasmissione dedicherà attenzione anche a Saman, la ragazza pachistana uccisa dai suoi stessi familiari.

Parla Pietro Orlandi: dopo le polemiche di queste settimane, stasera sarà in studio, in diretta, a 'Chi l'ha visto?. Per il fratello di Emanuela qualcuno all'interno della Santa Sede è a conoscenza di cosa sia successo alla sorella.

Nomi e circostanze, finite sul tavolo del promotore di giustizia vaticana. Sarà proprio Pietro Orlandi a spiegare cosa e da chi ha saputo notizie riguardanti Emanuela.

Inoltre, durante la trasmissione saranno presentate immagini e documenti inediti riguardanti Saman Abbas, la diciottenne pakistana residente a Novellara, nel Reggiano, che è stata uccisa dalla sua famiglia perché si era opposta a un matrimonio combinato. I resti di Saman sono stati ritrovati lo scorso inverno, dopo che la ragazza era scomparsa in primavera.

Durante la puntata, come sempre, ci saranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.