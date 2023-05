Chi l'ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera 3 maggio su Rai 3: la presunta veggente di Trevignano

Stasera su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma si occuperà del caso della presunta veggente di Trevignano. Federica Sciarelli, inoltre, aprirà una finestra su due casi non ancora risolti, quello di Marzia Capezzuti e Greta Spreafico.

Chi l'ha visto?: Il caso della presunta veggente di Trevignano

C'è grande attesa a Trevignano, dove Gisella, la presunta veggente, accoglierà i suoi fedeli per il 'miracolo' che avviene ogni terzo giorno del mese. Dopo le denunce dei suoi ex seguaci, Gisella ha annunciato il suo ritorno in pubblico e l'intenzione di "parlare" con la Madonna. La trasmissione televisiva Chi l'ha visto? offrirà immagini, testimonianze ed interviste in diretta su questo evento.

Chi l'ha visto?: Marzia Capezzuti

Torture, maltrattamenti e violenze: è un film dell'orrore quello che viene descritto dal giudice che ha confermato i tre arresti per il delitto di Marzia Capezzuti, la ventinovenne milanese, scomparsa per mesi e poi ritrovata morta in un casolare abbandonato di Pontecagnano (Salerno). Stasera Federica Sciarelli mostrerà documenti inediti sul caso

Chi l'ha visto?: Greta Spreafico

Greta Spreafico, cantante di Erba, è scomparsa da Porto Tolle da undici mesi. L'inviato di 'Chi l'ha visto?' e gli amici di Greta uniti per trovare almeno la sua auto, anche con l'ausilio dei droni.

