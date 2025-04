Chi l'ha visto?, anticipazioni 9 aprile: il caso Andrea Prospero apre la puntata

Federica Sciarelli torna in prima serata con una nuova puntata di Chi l'ha visto?, in onda questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, alle 21.20 su Rai 3. Come ogni settimana il programma d'inchiesta affronta casi di cronaca che scuotono l'opinione pubblica, alternando testimonianze, appelli e analisi approfondite su sparizioni e delitti ancora avvolti nel mistero.

Il caso Andrea Prospero e l'allarme ossicodone

L'apertura della serata è dedicata alla morte di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato senza vita in un B&B di Perugia lo scorso gennaio. La sua tragica fine, legata all'assunzione di ossicodone ottenuto con ricette false, accende i riflettori su un fenomeno inquietante: il commercio illegale di farmaci online.

Nonostante i divieti, infatti, continuano a circolare in rete messaggi allarmanti come quello di un utente anonimo che scrive: "Cerco gruppi dove posso piazzare ossicodone in grandi quantità". In studio da Federica Sciarelli anche la drammatica testimonianza di una madre che ha perso il figlio in circostanze analoghe.

Pierina Paganelli: voci dall'omicidio

Tra i casi in scaletta nella puntata di stasera di Chi l'ha visto? spazio alle novità sul brutale omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, assassinata a Rimini con 29 coltellate. Un file audio registrato da una telecamera di sorveglianza ha infatti catturato tre parole pronunciate da voci maschili e femminili tra le 22.12 e le 22.13 del 3 ottobre 2023.

Secondo il perito della Procura le voci potrebbero appartenere a Louis Dassilva e Manuela Bianchi, ma le difese negano ogni compatibilità. L'identità degli aggressori resta dunque incerta.

Scomparso a Turbigo: il mistero di Paolo Filippini

Il programma si concentrerà, infine, sulla scomparsa di Paolo Filippini, sparito da Abbiategrasso il 18 marzo. L'unica traccia ritrovata è la sua bicicletta abbandonata lungo il fiume a Turbigo, a 30 chilometri da casa. I familiari sollevano dubbi: è plausibile che Filippini, quel giorno debilitato, sia riuscito ad arrivare fin là? O qualcuno ha simulato la sua presenza, indossando i suoi abiti?

Dove vedere Chi l'ha visto? in tv e streaming

L'appuntamento è per questa sera su Rai 3 alle ore 21.20. La puntata, come sempre, è disponibile anche su RaiPlay sia in diretta che on demand.