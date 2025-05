Chi l'ha visto? anticipazioni del 28 maggio 2025: delitto di Garlasco e gli sviluppi del caso Resinovich

Torna questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, a partire dalle 21.20 su Rai 3, Chi l'ha visto? con un nuovo appuntamento. Lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che continua a raccontare storie di scomparse, misteri irrisolti e richieste di giustizia. Ecco i casi che saranno affrontati oggi in prima serata, il programma è disponibile in live streaming e on demand, sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Caso Garlasco: le nuove piste che cambiano tutto

Al centro della puntata di oggi, l'inquietante omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. A 18 anni dalla tragedia, cinque processi e la condanna definitiva di Alberto Stasi, il caso è stato ufficialmente riaperto. Una svolta clamorosa arriva dal nome di Andrea Sempio, ora nuovamente al centro dell'indagine: secondo la Procura, potrebbe essere co-autore dell'omicidio, insieme allo stesso Stasi o ad altri soggetti.

Le nuove indagini portano alla luce dettagli inquietanti: una scena del crimine diversa da quella descritta nelle sentenze, dispenser insanguinati, mani sporche mai pulite, e un documento misterioso trovato in una chiavetta USB della vittima, che parlerebbe di presunti abusi in ambito religioso. Un caso giudiziario che rischia di dover essere riscritto da capo.

Sebastiano Visintin

Nuove accuse contro Sebastiano Visintin

Trieste è la cittadina al centro del caso successivo: continua a far discutere la morte di Liliana Resinovich. Secondo la nuova ricostruzione della Procura, a ucciderla sarebbe stato il marito, Sebastiano Visintin, il giorno stesso della sua scomparsa. Gli inquirenti ipotizzano che il delitto sia avvenuto nel parco dell'ex ospedale psichiatrico.

Ma Visintin si dichiara innocente, mentre l'amico di Liliana, Claudio Sterpin, afferma che la donna stava per lasciare suo marito. Intanto, sono stati sequestrati tre coltelli nella loro abitazione: potrebbero essere legati all'omicidio?

La nonna scomparsa e le ombre familiari

Un altro caso trattato riguarda Clara Rossignoli, una nonna generosa, scomparsa nel nulla. I sospetti si concentrano sul nipote e sulla sua ex compagna, entrambi ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

Le indagini si stanno focalizzando su un furgone sequestrato, dove è stata trovata una traccia ematica: appartiene a Clara? Le voci che circolavano su un passato controverso della donna - furti, problemi di alcol - sono state smentite da chi la conosceva realmente.

La giovane escort sparita nel nulla

Infine, la puntata si occuperà anche del giallo di Maria Denisa Adas, escort ventenne scomparsa da un residence a Prato. Un mistero fitto di interrogativi: chi ha usato il suo telefono, che ha squillato due volte dopo la sparizione? E soprattutto, perché la madre, che aveva sporto denuncia per la scomparsa, è ora indagata per false dichiarazioni? Un caso che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere ramificazioni internazionali.