Chi l'ha visto? su Rai 3: anticipazioni e casi dell'11 febbraio

Questa sera, mercoledì 11 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 lo storico programma Chi l'ha visto? con al centro sparizioni inspiegabili, latitanze e identità da decifrare. Federica Sciarelli offrirà come sempre ai propri telespettatori una linea diretta e sempre aperta per segnalazioni di vario tipo.

Il caso dello stalker latitante Salvatore Del Campo

Federica Sciarelli è la conduttrice di Chi l'ha visto?

L'uomo, 41 anni, è accusato di stalking e lesioni, ed è latitante dopo aver manomesso il braccialetto elettronico ed essere evaso dai domiciliari. Nonostante sia ricercato, è riuscito a farsi rintracciare da Chi l'ha visto?, dichiarando di voler spiegare le sue ragioni ai giudici, ma senza consegnarsi alle autorità. Il processo è stato sospeso per irreperibilità e le ricerche proseguiranno fino al 2038, quando i reati andranno in prescrizione.

Il giallo della scomparsa di Greta Spreafico

Il caso della cantante di Erba scomparsa nel giugno 2022 insieme alla sua auto mai ritrovata resta irrisolto dopo due indagini e richieste di archiviazione. La famiglia continua a chiedere chiarezza.

Greta, in un periodo di fragilità, si trovava nel Polesine per questioni di eredità. Le ultime ore, alcune immagini incomplete e un testamento scritto poco prima della scomparsa alimentano i dubbi. Una nuova segnalazione da Roma potrebbe riaprire l'attenzione sulla vicenda.

Torna la vicenda dello sconosciuto di Rovigo

Si torna sul caso dello "sconosciuto di Rovigo", un giovane senza identità, dai tratti nordici, che non parla ma capisce l'italiano. La sua somiglianza con Sidney, ragazzo olandese scomparso nove anni fa, ha spinto la madre a chiedere un test del DNA tramite Chi l'ha visto?. L'analisi genetica stabilirà se si tratta davvero del figlio scomparso.

Chi l'ha visto?, dove vedere la puntata dell'11 febbraio

Chi l'ha visto? torna stasera mercoledì 11 febbraio alle 21.20 su Rai 3. Per chi preferisce seguirlo in streaming, la puntata è disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere anche i servizi e le inchieste delle settimane precedenti.