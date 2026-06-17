Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni, i casi e le inchieste del 17 giugno

La puntata del 17 giugno di Chi l'ha visto? segue la scomparsa di due minorenni in Abruzzo, gli sviluppi sul caso Pierina Paganelli e le novità sull'inchiesta di Pietracatella, con appelli e testimonianze in diretta.

Torna questa sera l'appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli. La puntata, in onda mercoledì 17 giugno alle 21.15 su Rai 3, porterà all'attenzione del pubblico i principali casi di cronaca: dalla scomparsa di due ragazze da una casa-famiglia in Abruzzo ai nuovi sviluppi sul delitto di Pierina Paganelli, fino all'inchiesta sulla morte di madre e figlia a Pietracatella.

Le anticipazioni di Chi l'ha visto? del 17 giugno

Al centro della serata ci sarà il caso di Alisya e Sarah Di Giacinto, le ragazzine scomparse da una casa-famiglia in Abruzzo, di cui ancora non si hanno notizie. La Procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore contro ignoti, mentre il padre di una delle ragazze ha denunciato i responsabili della comunità per mancata vigilanza. La Procura di Sulmona avrebbe aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura

Dalla casa-famiglia, però, assicurano che le giovani erano costantemente seguite e che non avevano manifestato alcun segnale di disagio. La trasmissione cercherà di fare luce su quanto accaduto, interrogandosi su come le due minorenni siano riuscite ad allontanarsi nella notte e se qualcuno le stesse aspettando.

Spazio anche al cosiddetto giallo di Rimini. Dopo quasi due anni di detenzione, Louis Dassilva è stato assolto e scarcerato. Resta però senza risposta la domanda fondamentale: chi ha ucciso Pierina Paganelli? Gli avvocati di Dassilva hanno chiesto di approfondire cinque piste alternative, tra cui quella relativa a un capello trovato tra le labbra della vittima e che, secondo quanto ricostruito dall'inviato Giuseppe Pizzo, non sarebbe mai stato repertato. In collegamento sarà presente anche Loris Bianchi.

La puntata seguirà inoltre gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, la madre e sua figlia, avvelenate a Pietracatella. Sul telefono di Antonella Di Ielsi sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili dagli investigatori, mentre un'amica di famiglia è stata denunciata con l'accusa di favoreggiamento.