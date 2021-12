Chi è la sorella di Tom Hanks, Sandra, e dove vive?

Sandra Hanks, la sorella maggiore del celebre attore statunitense Tom Hanks, vive e lavora come scrittrice in Italia dal 2016 ed è recentemente stata vittima di un incendio scoppiato nella casa, dove vive con il marito Kevin Boyd, nella campagna polcenighese, in località Fontane.

Sandra, dopo la separazione dei suoi genitori, è cresciuta con suo padre insieme ai suoi fratelli minori Tom e Larry. In seguito si è trasferita con il marito nelle isole Seychelles, prima di trovare quella che ha chiamato "casa", nel Regno Unito, per svariati anni.

Dopo il divorzio, verificatosi nel 1960, ha cresciuto da madre single due figli adottivi che ha allevato da sola, ricoprendo i ruoli lavorativi più disparati prima di riuscire a diventare una scrittrice a tutti gli effetti. Tra i suoi bestseller figurano una guida alle adozioni negli Stati Uniti, intitolata The Guide to US Infant Adoption, e una raccolta di racconti: Papaya and Other Seeds.

La sorella di Tom Hanks, che vive in Italia da cinque anni e si è risposata nel 2017 con un manager di casinò, a proposito del nostro paese ha dichiarato durante il lockdown: "Restare a casa non è un problema. Il popolo italiano è meraviglioso e mi sento fortunata a vivere qui. Lo spirito delle persone è straordinario".