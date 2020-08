John David Washington, l'attore di Tenet è il figlio di Denzel Washington

Scopriamo chi è John David Washington, l'attore protagonista di Tenet che sì, se ve lo state chiedendo, è proprio il figlio di Denzel Washington.

Tenet: John David Washington alla guida di un motoscafo con Elizabeth Debicki sullo sfondo

Se vi è già capitato di vedere Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, probabilmente vi sarete chiesti chi sia l'attore che interpreta Il protagonista. Non tutti, infatti, negli ultimi anni hanno avuto modo di vedere BlacKkKlansman e Old Man & the Gun, ovvero i due film che hanno consacrato l'attore in questione a livello internazionale, ecco perché queste stesse persone potrebbero essere rimaste spiazzate nel trovare, al centro di un film di Christopher Nolan, un interprete meno blasonato e conosciuto, come era stato ad esempio con DiCaprio nel film Inception.

Il cineasta britannico ha invece optato per John David Washington, attore che solo negli ultimi anni ha iniziato a farsi conoscere da pubblico e critica. Ha atteso infatti trent'anni, Washington, per convincersi di voler fare sul serio con il mondo del cinema. Meglio tardi che mai, allora, se pensiamo che suo padre è proprio quel Denzel Washington a cui i più attenti avranno subito pensato una volta letto il cognome dell'attore classe 1984. In realtà, la sua prima esperienza sul grande schermo risale al 1992, quando prese parte al film Malcolm X al fianco di suo padre. Dopodiché, anno dopo anno, ha scelto di dedicarsi principalmente al football, sport nel quale è diventato presto campione nel ruolo di Running back, fino al ritiro avvenuto nel 2012.

BlackkKlansman: John David Washington e Laura Harrier

La sua prima apparizione più importante è invece avvenuta sul piccolo schermo nel 2015, nella serie tv Ballers che lo ha visto interpretare uno dei personaggi protagonisti al fianco di Dwayne Johnson che, a sua volta, era un giocatore di football in pensione. La serie tv si è conclusa nel 2019, un anno dopo che John David Washington aveva attirato tutti i riflettori su di sé grazie a BlackKklansman, il film diretto da Spike Lee (tornato quindi a dirigerlo quasi trent'anni dopo Malcolm X) che lo ha visto impegnato nel ruolo del poliziotto protagonista, Ron Stallworth.

BlacKkKlansman: Adam Driver e John David Washington in una foto del film

Lo scorso anno, l'attore è rimasto sempre nelle forze armate, recitando in Old Man & the Gun come il tenente Kelley. Ed ora eccolo qui, a distanza di un'altra manciata di mesi, al centro di uno dei progetti più ambiziosi di Christopher Nolan, l'ennesimo tassello di una carriera ancora giovane ma in costante crescita. Riguardo il rapporto con suo padre, segnaliamo i suoi due film preferiti, entrambi con protagonista il due volte premio Oscar: Glory - Uomini di gloria (conosce ogni battuta dell'attore) e Man on Fire. I due hanno poi collaborato quando John David Washington ha ricoperto il ruolo di produttore per il film Codice Genesi, con protagonista proprio suo padre e Gary Oldman.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, si hanno poche notizie e pare che l'attore sia attualmente single. Sul suo account Instagram, ad esempio, non ci sono foto che lo ritraggono con un'ipotetica fidanzata ma solo scatti che lo vedono da solo o al fianco di amici e parenti, tra cui suo padre Denzel Washington.