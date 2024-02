Chi è Francesco Muglia, marito di Annalisa e manager di Costa Crociere

Annalisa partecipa al Festival di Sanremo 2024 dopo i successi dei tormentoni estivi, a sostenerla in platea c'è il marito Francesco Muglia, ecco chi è

Annalisa Scarrone, conosciuta nel mondo dello spettacolo semplicemente come Annalisa, ha partecipato a Sanremo 2024 con il suo brano Sinceramente. La celebre cantante, emersa nel corso della decima edizione del talent show Amici condotto da Maria De Filippi, è legata dal 2023 al manager Francesco Muglia. Ecco chi è il marito di Annalisa.

Chi è Francesco Muglia

Francesco Muglia, un professionista di 43 anni nato a Padova e attualmente residente a Genova, è una figura di spicco nel settore del marketing e della gestione aziendale. Laureatosi in Lettere presso l'Università di Padova, ha proseguito i suoi studi presso l'Università di Stoccolma, ottenendo infine un master in Marketing e Comunicazione Pubblicitaria nel 2008.

Carriera e successi professionali

La sua carriera ha visto un inizio promettente presso Danone, dove ha ricoperto il ruolo di Trade Marketing Manager. Tuttavia, il vero punto di svolta è arrivato nel 2016, quando Muglia ha iniziato a lavorare per Costa Crociere. In soli tre anni, ha dimostrato il suo valore all'interno dell'azienda, guadagnandosi la posizione di vicepresidente del settore marketing.

Muglia è molto riservato riguardo alla sua vita privata; infatti, non è particolarmente attivo sui social media, dove ha condiviso solo alcuni post, principalmente riguardanti esperienze di viaggi o foto con sua sorella e suo fratello. Il suo ultimo post risale al 2020, anno in cui ha iniziato la sua relazione con la cantante Annalisa, segnando così un nuovo capitolo importante nella sua vita personale.

Francesco e Annalisa

La storia d'amore tra Francesco Muglia e Annalisa è emersa nel maggio del 2020, quando sono apparse le pubblicazioni per l'imminente matrimonio affisse in comune a Savona. I due si sarebbero incontrati per la prima volta a bordo di una delle navi di Costa Crociere, la Costa Smeralda, dove Annalisa era ospite speciale.

La cantante fu selezionata dalla compagnia in occasione della firma dell'accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all'Expo Dubai 2020, un evento che potrebbe aver scatenato la scintilla tra i due.

La loro relazione ha preso una svolta significativa il 29 giugno 2023, quando la coppia si è sposata nella suggestiva cornice della basilica di San Francesco d'Assisi. Dopo il rito religioso, hanno celebrato una cerimonia civile intima a Tellaro, in Liguria, con la presenza di amici e familiari, nonché di alcune personalità note dello spettacolo come Maria de Filippi e Rudy Zerbi.