Chi è Alessio Falsone, il nuovo concorrente del Grande Fratello: calciatore e imprenditore

Nella Casa del Grande Fratello lunedì 5 febbraio entreranno due nuovi concorrenti, Simona Tagli e Alessio Falsone. Mentre la showgirl è un volto noto al pubblico televisivo, Alessio è un concorrente Nip, ovvero un personaggio che fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo grazie al reality show di Alfonso Signorini. Scopriamo chi è Alessio Falsone.

Profilo di Alessio Falsone

Alessio Falsone, nato a Milano il 25 settembre 1992 e laureato in Scienze Motorie, emerge come una figura poliedrica nel panorama contemporaneo.

Ex giocatore di calcio, ha calcato i campi di Serie C con il Milazzo e successivamente ha intrapreso la carriera di tecnico nel novembre del 2022, assumendo il ruolo di allenatore del Città di Vigevano, squadra impegnata nel campionato di Promozione. Tuttavia, il suo percorso non si è limitato al mondo dello sport.

Alessio Falsone da oggi è noto anche al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. L'imprenditore milanese è entrato a far parte del cast del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 il 5 febbraio del 2024, segnando così un punto di svolta significativo nella sua carriera.

Accanto a lui, anche la showgirl Simona Tagli, pronta a condividere le sfide e le emozioni di questa nuova avventura televisiva.

Dal calcio alla ristorazione

Ma chi è veramente Alessio Falsone al di là delle luci della ribalta? Oltre alla sua partecipazione al mondo dello spettacolo, Falsone è un imprenditore nel settore della ristorazione, con una catena di ristoranti di panini che sta ottenendo un notevole successo. Le sue passioni spaziano dal calcio alla gastronomia, evidenziando una personalità eclettica che lo contraddistingue.

Vita privata

Prima di diventare un personaggio televisivo, Alessio Falsone era noto al mondo del gossip grazie alla sua relazione con Carolina Stramare, modella italiana, vincitrice della 77ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2019.

Secondo fonti non ufficiali, la loro relazione sarebbe durata circa otto mesi. Al tempo in cui Carolina fu incoronata reginetta di bellezza, Alessio era il suo fidanzato ed era in prima fila a fare il tifo per lei. Dai profili social di Alessio Falsone sembra che il nuovo concorrente varcherà la porta rossa da single.